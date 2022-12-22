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Патриарх Кирилл рассказал о значимых изменениях в московских храмах - РИА Новости, 22.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221222/khramy-1840632605.html
Патриарх Кирилл рассказал о значимых изменениях в московских храмах
Патриарх Кирилл рассказал о значимых изменениях в московских храмах - РИА Новости, 22.12.2022
Патриарх Кирилл рассказал о значимых изменениях в московских храмах
Социальный состав верующих в Москве, особенно в приходах новых храмов, меняется, в них появляется много молодежи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:30
2022-12-22T18:30
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Социальный состав верующих в Москве, особенно в приходах новых храмов, меняется, в них появляется много молодежи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "В последнее время меняется состав наших верующих, особенно во вновь открытых приходах. Когда я вижу переполненные храмы, появившиеся там, где их никогда не было, когда вижу множество людей молодого и среднего возраста, всегда вспоминаю тех критиков, которые отговаривали меня от того, чтобы запустить программу строительства новых храмов. Мне говорили, что храмов достаточно, что храмы стоят полупустые, что это ни к чему не приведет, кроме как к трате средств. Но опыт показал, что храмы переполнены, и это свидетельствует о том, что не нужно бояться открывать новые храмы", – цитирует его выступление на заседании Епархиального совета Москвы сайт Русской православной церкви (РПЦ). Патриарх отметил, что вовлечение молодежи в приходскую жизнь и социальные проекты остается приоритетной задачей, а открытие новых храмов в столице – не только инфраструктурный, но и миссионерский проект. Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", была инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. В 2010 году был создан Фонд поддержки строительства храмов Москвы, в том же году было подписано распоряжение, которое регулирует выделение земельных участков под храмы, а датой начала программы считается 29 апреля 2011 года.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь
18:30 22.12.2022
 
Патриарх Кирилл рассказал о значимых изменениях в московских храмах

Патриарх Кирилл: социальный состав прихожан московских храмов изменился

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Социальный состав верующих в Москве, особенно в приходах новых храмов, меняется, в них появляется много молодежи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В последнее время меняется состав наших верующих, особенно во вновь открытых приходах. Когда я вижу переполненные храмы, появившиеся там, где их никогда не было, когда вижу множество людей молодого и среднего возраста, всегда вспоминаю тех критиков, которые отговаривали меня от того, чтобы запустить программу строительства новых храмов. Мне говорили, что храмов достаточно, что храмы стоят полупустые, что это ни к чему не приведет, кроме как к трате средств. Но опыт показал, что храмы переполнены, и это свидетельствует о том, что не нужно бояться открывать новые храмы", – цитирует его выступление на заседании Епархиального совета Москвы сайт Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 13:40Религия
Патриарх назвал число храмов в Москве
Патриарх отметил, что вовлечение молодежи в приходскую жизнь и социальные проекты остается приоритетной задачей, а открытие новых храмов в столице – не только инфраструктурный, но и миссионерский проект.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", была инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. В 2010 году был создан Фонд поддержки строительства храмов Москвы, в том же году было подписано распоряжение, которое регулирует выделение земельных участков под храмы, а датой начала программы считается 29 апреля 2011 года.
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваРусская православная церковь
 
 
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