https://ria.ru/20221222/khramy-1840632605.html

Патриарх Кирилл рассказал о значимых изменениях в московских храмах

Патриарх Кирилл рассказал о значимых изменениях в московских храмах - РИА Новости, 22.12.2022

Патриарх Кирилл рассказал о значимых изменениях в московских храмах

Социальный состав верующих в Москве, особенно в приходах новых храмов, меняется, в них появляется много молодежи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:30

2022-12-22T18:30

2022-12-22T18:30

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Социальный состав верующих в Москве, особенно в приходах новых храмов, меняется, в них появляется много молодежи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "В последнее время меняется состав наших верующих, особенно во вновь открытых приходах. Когда я вижу переполненные храмы, появившиеся там, где их никогда не было, когда вижу множество людей молодого и среднего возраста, всегда вспоминаю тех критиков, которые отговаривали меня от того, чтобы запустить программу строительства новых храмов. Мне говорили, что храмов достаточно, что храмы стоят полупустые, что это ни к чему не приведет, кроме как к трате средств. Но опыт показал, что храмы переполнены, и это свидетельствует о том, что не нужно бояться открывать новые храмы", – цитирует его выступление на заседании Епархиального совета Москвы сайт Русской православной церкви (РПЦ). Патриарх отметил, что вовлечение молодежи в приходскую жизнь и социальные проекты остается приоритетной задачей, а открытие новых храмов в столице – не только инфраструктурный, но и миссионерский проект. Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", была инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. В 2010 году был создан Фонд поддержки строительства храмов Москвы, в том же году было подписано распоряжение, которое регулирует выделение земельных участков под храмы, а датой начала программы считается 29 апреля 2011 года.

https://ria.ru/20221222/khramy-1840526612.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь