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Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным - РИА Новости, 22.12.2022
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Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным
Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным - РИА Новости, 22.12.2022
Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что за последний месяц трижды общался с президентом страны Владимиром Путиным, обсуждалось... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:58
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херсон
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что за последний месяц трижды общался с президентом страны Владимиром Путиным, обсуждалось будущее Херсона."За последний месяц - трижды", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, была ли у него недавно встреча с главой государства. По его словам, обсуждались различные вопросы, в том числе и будущее города Херсон.Сальдо рассказал, что намерен вернуться в город, где оставил награды своего отца, и остаться там.
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херсон, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, политика
Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, Политика
12:58 22.12.2022 (обновлено: 13:02 22.12.2022)
 
Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным

Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным и обсуждал будущее Херсона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что за последний месяц трижды общался с президентом страны Владимиром Путиным, обсуждалось будущее Херсона.
"За последний месяц - трижды", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, была ли у него недавно встреча с главой государства. По его словам, обсуждались различные вопросы, в том числе и будущее города Херсон.
Сальдо рассказал, что намерен вернуться в город, где оставил награды своего отца, и остаться там.
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 16:18Специальная военная операция на Украине
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ХерсонХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ПутинПолитика
 
 
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