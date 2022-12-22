https://ria.ru/20221222/kherson-1840508726.html
Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным
Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным - РИА Новости, 22.12.2022
Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что за последний месяц трижды общался с президентом страны Владимиром Путиным, обсуждалось... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:58
2022-12-22T12:58
2022-12-22T13:02
херсон
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что за последний месяц трижды общался с президентом страны Владимиром Путиным, обсуждалось будущее Херсона."За последний месяц - трижды", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, была ли у него недавно встреча с главой государства. По его словам, обсуждались различные вопросы, в том числе и будущее города Херсон.Сальдо рассказал, что намерен вернуться в город, где оставил награды своего отца, и остаться там.
https://ria.ru/20221221/kherson-1840294894.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:58 22.12.2022 (обновлено: 13:02 22.12.2022)
Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным
Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным и обсуждал будущее Херсона