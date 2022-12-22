https://ria.ru/20221222/kherson-1840508726.html

Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным

Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным - РИА Новости, 22.12.2022

Сальдо сообщил, что за последний месяц трижды общался с Путиным

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что за последний месяц трижды общался с президентом страны Владимиром Путиным, обсуждалось... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:58

2022-12-22T12:58

2022-12-22T13:02

херсон

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владимир сальдо

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что за последний месяц трижды общался с президентом страны Владимиром Путиным, обсуждалось будущее Херсона."За последний месяц - трижды", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, была ли у него недавно встреча с главой государства. По его словам, обсуждались различные вопросы, в том числе и будущее города Херсон.Сальдо рассказал, что намерен вернуться в город, где оставил награды своего отца, и остаться там.

https://ria.ru/20221221/kherson-1840294894.html

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Екатерина Зайцева

херсон, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, политика