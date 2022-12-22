Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/izrail-1840399379.html
Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ
Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022
Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ
Лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать правительство, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:04
2022-12-22T01:38
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
ликуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:46:2907:1681_1920x0_80_0_0_66148af0d1335e2c19a3665b364fdd42.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать правительство, сообщает издание Haaretz.Издание отмечает, что церемония приведения к присяге нового израильского правительства состоится не позднее 2 января 2023 года. По информации источников, вероятной датой церемонии является 27-28 декабря.Ранее 73-летний Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра (1996-1999; 2009-2021).Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября, получил от президента этот мандат 13 ноября. Срок действия мандата, выданного Нетаньяху, изначально истекал 11 декабря. Позднее Герцог продлил на 10 дней срок, предоставленный Нетаньяху на формирование нового правительства страны.
https://ria.ru/20221214/izrail-1838614982.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dadbbdb0464105c79cb2f97d0c41fec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, ликуд
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Ликуд
01:04 22.12.2022 (обновлено: 01:38 22.12.2022)
 
Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ

Haaretz: Нетаньяху сообщил президенту Израиля, что сумел сформировать правительство

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать правительство, сообщает издание Haaretz.
"Нетаньяху позвонил в среду вечером президенту Ицхаку Герцогу, чтобы сообщить о том, что он успешно сформировал правительство", - пишет издание.
Издание отмечает, что церемония приведения к присяге нового израильского правительства состоится не позднее 2 января 2023 года. По информации источников, вероятной датой церемонии является 27-28 декабря.
Ранее 73-летний Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра (1996-1999; 2009-2021).
Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября, получил от президента этот мандат 13 ноября. Срок действия мандата, выданного Нетаньяху, изначально истекал 11 декабря. Позднее Герцог продлил на 10 дней срок, предоставленный Нетаньяху на формирование нового правительства страны.
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 15:15Специальная военная операция на Украине
СМИ: украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле
 
ИзраильВ миреБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогЛикуд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала