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Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ

Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022

Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ

Лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать правительство, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T01:04

2022-12-22T01:04

2022-12-22T01:38

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биньямин нетаньяху

ицхак герцог

ликуд

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать правительство, сообщает издание Haaretz.Издание отмечает, что церемония приведения к присяге нового израильского правительства состоится не позднее 2 января 2023 года. По информации источников, вероятной датой церемонии является 27-28 декабря.Ранее 73-летний Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра (1996-1999; 2009-2021).Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября, получил от президента этот мандат 13 ноября. Срок действия мандата, выданного Нетаньяху, изначально истекал 11 декабря. Позднее Герцог продлил на 10 дней срок, предоставленный Нетаньяху на формирование нового правительства страны.

https://ria.ru/20221214/izrail-1838614982.html

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израиль, в мире, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, ликуд