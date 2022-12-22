https://ria.ru/20221222/izolyatsiya-1840553758.html
Хинштейн заявил о продолжении попыток вторгнуть Россию в цифровую изоляцию
Хинштейн заявил о продолжении попыток вторгнуть Россию в цифровую изоляцию - РИА Новости, 22.12.2022
Хинштейн заявил о продолжении попыток вторгнуть Россию в цифровую изоляцию
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн отметил продолжающиеся попытки изолировать Россию в цифровой среде. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:51
2022-12-22T14:51
2022-12-22T14:51
общество
технологии
александр хинштейн
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн отметил продолжающиеся попытки изолировать Россию в цифровой среде. "Попытки вторгнуть Россию в цифровую изоляцию продолжаются. Эта цифровая изоляция, слава богу, не происходит и не наступает", - сказал он в ходе в пресс-конференции по итогам осенней сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам Хинштейна, действия Запада вызвали, в том числе, рост числа пользователей российских социальных сетей. "Считаю, что, напротив, действия наших западных противников вызвали рост активности россиян в интернете, в информационной среде, в том числе и рост числа пользователей отечественных соцсетей, повышение качества услуг российских приложений", - отметил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, александр хинштейн, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ
Хинштейн заявил о продолжении попыток вторгнуть Россию в цифровую изоляцию
Депутат Хинштейн: продолжаются попытки вторгнуть Россию в цифровую изоляцию
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн отметил продолжающиеся попытки изолировать Россию в цифровой среде.
"Попытки вторгнуть Россию в цифровую изоляцию продолжаются. Эта цифровая изоляция, слава богу, не происходит и не наступает", - сказал он в ходе в пресс-конференции по итогам осенней сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По словам Хинштейна, действия Запада вызвали, в том числе, рост числа пользователей российских социальных сетей.
"Считаю, что, напротив, действия наших западных противников вызвали рост активности россиян в интернете, в информационной среде, в том числе и рост числа пользователей отечественных соцсетей, повышение качества услуг российских приложений", - отметил он.