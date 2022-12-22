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Гостиница в Донецке, в которой был Рогозин, получила сильные повреждения - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/gostinitsa-1840548364.html
Гостиница в Донецке, в которой был Рогозин, получила сильные повреждения
Гостиница в Донецке, в которой был Рогозин, получила сильные повреждения - РИА Новости, 22.12.2022
Гостиница в Донецке, в которой был Рогозин, получила сильные повреждения
Гостиница в Донецке, где проживали премьер ДНР Виталий Хоценко и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сильно разрушена как внутри, так и снаружи после обстрела РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:43
2022-12-22T16:23
специальная военная операция на украине
происшествия
дмитрий рогозин
виталий хоценко
донецк
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Гостиница в Донецке, где проживали премьер ДНР Виталий Хоценко и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сильно разрушена как внутри, так и снаружи после обстрела со стороны украинских войск, есть пострадавшие среди персонала, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где находились Хоценко и Рогозин. Они ранены, угрозы жизни нет. Кроме того, при обстреле погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По данным СК РФ, удар был нанесен, предположительно, из французской гаубицы Caesar. По данным корреспондента РИА Новости, в результате обстрела пострадали четверо гостей, а также двое сотрудников гостиницы, им уже сделана операция.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html
донецк
донецкая народная республика
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Кадры с места обстрела гостиницы в Донецке, где жил Рогозин
Гостиница в Донецке, где проживали премьер ДНР Виталий Хоценко и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сильно разрушена как внутри, так и снаружи после обстрела со стороны украинских войск, есть пострадавшие среди персонала.
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происшествия, дмитрий рогозин, виталий хоценко, донецк, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дмитрий Рогозин, Виталий Хоценко, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:43 22.12.2022 (обновлено: 16:23 22.12.2022)
 
Гостиница в Донецке, в которой был Рогозин, получила сильные повреждения

Гостиница в Донецке, где проживали Хоценко и Рогозин, сильно пострадала после обстрела

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Гостиница в Донецке, где проживали премьер ДНР Виталий Хоценко и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сильно разрушена как внутри, так и снаружи после обстрела со стороны украинских войск, есть пострадавшие среди персонала, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где находились Хоценко и Рогозин. Они ранены, угрозы жизни нет. Кроме того, при обстреле погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По данным СК РФ, удар был нанесен, предположительно, из французской гаубицы Caesar.
По данным корреспондента РИА Новости, в результате обстрела пострадали четверо гостей, а также двое сотрудников гостиницы, им уже сделана операция.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:44
Рогозин считает, что обстрелявшим его гостиницу сообщили точные координаты
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДмитрий РогозинВиталий ХоценкоДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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