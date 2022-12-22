https://ria.ru/20221222/gostinitsa-1840548364.html

Гостиница в Донецке, в которой был Рогозин, получила сильные повреждения

Гостиница в Донецке, в которой был Рогозин, получила сильные повреждения - РИА Новости, 22.12.2022

Гостиница в Донецке, в которой был Рогозин, получила сильные повреждения

Гостиница в Донецке, где проживали премьер ДНР Виталий Хоценко и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сильно разрушена как внутри, так и снаружи после обстрела РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:43

2022-12-22T14:43

2022-12-22T16:23

специальная военная операция на украине

происшествия

дмитрий рогозин

виталий хоценко

донецк

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Гостиница в Донецке, где проживали премьер ДНР Виталий Хоценко и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сильно разрушена как внутри, так и снаружи после обстрела со стороны украинских войск, есть пострадавшие среди персонала, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где находились Хоценко и Рогозин. Они ранены, угрозы жизни нет. Кроме того, при обстреле погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По данным СК РФ, удар был нанесен, предположительно, из французской гаубицы Caesar. По данным корреспондента РИА Новости, в результате обстрела пострадали четверо гостей, а также двое сотрудников гостиницы, им уже сделана операция.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html

донецк

донецкая народная республика

россия

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Кадры с места обстрела гостиницы в Донецке, где жил Рогозин Гостиница в Донецке, где проживали премьер ДНР Виталий Хоценко и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сильно разрушена как внутри, так и снаружи после обстрела со стороны украинских войск, есть пострадавшие среди персонала. 2022-12-22T14:43 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, дмитрий рогозин, виталий хоценко, донецк, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр