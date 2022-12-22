https://ria.ru/20221222/gornyaki-1840594126.html

В ДНР на поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт

В ДНР на поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт - РИА Новости, 22.12.2022

В ДНР на поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт

Все горняки обесточенных шахт в Донецкой Народной Республике были подняты на поверхность в 16.05 мск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:38

2022-12-22T16:38

2022-12-22T16:38

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Все горняки обесточенных шахт в Донецкой Народной Республике были подняты на поверхность в 16.05 мск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. "В 16.05 все горняки обесточенных шахт были подняты на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Ранее минугля ДНР сообщало, что шахта имени Скочинского, шахта "Лидиевка" и шахта имени Абакумова были обесточены в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск. По данным ведомства, в момент обстрела под землей находились 107 человек.

https://ria.ru/20221222/snegopad-1840585252.html

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донецкая народная республика, жкх, донецк, россия