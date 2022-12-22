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В ДНР на поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт - РИА Новости, 22.12.2022
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В ДНР на поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт
В ДНР на поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт - РИА Новости, 22.12.2022
В ДНР на поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт
Все горняки обесточенных шахт в Донецкой Народной Республике были подняты на поверхность в 16.05 мск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:38
2022-12-22T16:38
донецкая народная республика
жкх
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Все горняки обесточенных шахт в Донецкой Народной Республике были подняты на поверхность в 16.05 мск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. "В 16.05 все горняки обесточенных шахт были подняты на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Ранее минугля ДНР сообщало, что шахта имени Скочинского, шахта "Лидиевка" и шахта имени Абакумова были обесточены в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск. По данным ведомства, в момент обстрела под землей находились 107 человек.
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донецкая народная республика, жкх, донецк, россия
Донецкая Народная Республика, ЖКХ, Донецк, Россия
16:38 22.12.2022
 
В ДНР на поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт

Минугля ДНР: все горняки обесточенных шахт подняты на поверхность, пострадавших нет

© AFP 2022 / Eric FeferbergУгольная шахта имени Калинина в Донецке
Угольная шахта имени Калинина в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Eric Feferberg
Угольная шахта имени Калинина в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Все горняки обесточенных шахт в Донецкой Народной Республике были подняты на поверхность в 16.05 мск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"В 16.05 все горняки обесточенных шахт были подняты на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Ранее минугля ДНР сообщало, что шахта имени Скочинского, шахта "Лидиевка" и шахта имени Абакумова были обесточены в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск. По данным ведомства, в момент обстрела под землей находились 107 человек.
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