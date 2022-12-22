02:44 22.12.2022 (обновлено: 02:47 22.12.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.04 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Позднее представительство заявило, что в 01.19 по Горловке было выпущено еще три снаряда.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.