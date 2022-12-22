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К ЧП на газопроводе в Чувашии могло привести нарушение техники безопасности - РИА Новости, 22.12.2022
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К ЧП на газопроводе в Чувашии могло привести нарушение техники безопасности
К ЧП на газопроводе в Чувашии могло привести нарушение техники безопасности - РИА Новости, 22.12.2022
К ЧП на газопроводе в Чувашии могло привести нарушение техники безопасности
Нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ могло стать причиной пожара на газопроводе в Чувашии, иных версий нет, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:47
2022-12-22T15:47
жкх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ могло стать причиной пожара на газопроводе в Чувашии, иных версий нет, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона. "По словам главы Чувашии Олега Николаева, предварительной причиной аварии на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород 20 декабря могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ на особо опасном технологическом объекте. Иных версий нет, и они не просматриваются", - заявили в пресс-службе со ссылкой на слова главы республики. Глава республики также отметил, что необходимо дождаться окончательного решения следственных органов. По словам Николаева, на поврежденном участке газопровода идут восстановительные работы, в ближайшие несколько дней они должны завершиться. Пожар на российском газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород возле деревни Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии произошёл во вторник днем. Как сообщили в пресс-службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы эксплуатирующей организацией. Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Газ по экспортному газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840096287.html
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жкх, олег николаев (политик), ужгород, европа, россия
ЖКХ, Олег Николаев (политик), Ужгород, Европа, Россия
15:47 22.12.2022
 
К ЧП на газопроводе в Чувашии могло привести нарушение техники безопасности

Николаев: нарушение техники безопасности могло привести к пожару на газопроводе в Чувашии

© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской Республике/TelegramТушение пожара на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии
Тушение пожара на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской Республике/Telegram
Тушение пожара на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ могло стать причиной пожара на газопроводе в Чувашии, иных версий нет, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.
"По словам главы Чувашии Олега Николаева, предварительной причиной аварии на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород 20 декабря могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ на особо опасном технологическом объекте. Иных версий нет, и они не просматриваются", - заявили в пресс-службе со ссылкой на слова главы республики.
Пожарные автомобили на месте происшествия на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 18:52
В Чувашии окажут поддержку семьям погибших при взрыве на газопроводе
Глава республики также отметил, что необходимо дождаться окончательного решения следственных органов.
По словам Николаева, на поврежденном участке газопровода идут восстановительные работы, в ближайшие несколько дней они должны завершиться.
Пожар на российском газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород возле деревни Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии произошёл во вторник днем. Как сообщили в пресс-службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы эксплуатирующей организацией. Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Газ по экспортному газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
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