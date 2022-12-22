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В МО расшили список льготников, претендующих на бесплатную газификацию - РИА Новости, 22.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221222/gazifikatsiya-1840669951.html
В МО расшили список льготников, претендующих на бесплатную газификацию
В МО расшили список льготников, претендующих на бесплатную газификацию - РИА Новости, 22.12.2022
В МО расшили список льготников, претендующих на бесплатную газификацию
В Подмосковье увеличили список льготных категорий граждан, которые могут претендовать на бесплатную газификацию. В 2023 году услугу смогут получить многодетные... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:06
2022-12-22T20:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Подмосковье увеличили список льготных категорий граждан, которые могут претендовать на бесплатную газификацию. В 2023 году услугу смогут получить многодетные семьи и ветераны боевых действий. Об этом сообщил телеканал "360".Ранее на бесплатную газификацию могли рассчитывать малообеспеченные семьи с детьми, семьи пенсионеров, одинокие пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны и другие лица.На реализацию этой программы в 2023 году выделят свыше 150 миллионов рублей."Подмосковье – первый регион, где по поручению губернатора Андрея Воробьева начала действовать льгота на социальную газификацию. Чтобы воспользоваться поддержкой, жителям необходимо обратиться в министерство социального развития Подмосковья через сайт РПГУ. После проверки заявитель сможет заключить договор с газовой службой", – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:06 22.12.2022
 

В МО расшили список льготников, претендующих на бесплатную газификацию

© РИА НовостиЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Подмосковье увеличили список льготных категорий граждан, которые могут претендовать на бесплатную газификацию. В 2023 году услугу смогут получить многодетные семьи и ветераны боевых действий. Об этом сообщил телеканал "360".
Ранее на бесплатную газификацию могли рассчитывать малообеспеченные семьи с детьми, семьи пенсионеров, одинокие пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны и другие лица.
"Мы расширили этот перечень. Теперь мерой поддержки смогут воспользоваться более 2 тысяч многодетных родителей и порядка 700 ветеранов боевых действий. В следующем году планируется оказать поддержку 900 семьям", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
На реализацию этой программы в 2023 году выделят свыше 150 миллионов рублей.
"Подмосковье – первый регион, где по поручению губернатора Андрея Воробьева начала действовать льгота на социальную газификацию. Чтобы воспользоваться поддержкой, жителям необходимо обратиться в министерство социального развития Подмосковья через сайт РПГУ. После проверки заявитель сможет заключить договор с газовой службой", – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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