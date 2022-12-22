https://ria.ru/20221222/energosistema-1840544976.html
ДНР удалось сохранить энергосистему, несмотря на обстрелы
ДНР удалось сохранить энергосистему, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 22.12.2022
ДНР удалось сохранить энергосистему, несмотря на обстрелы
Донецкой Народной Республике, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, удалось сохранить энергосистему, прежде всего, благодаря самоотверженному... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:40
2022-12-22T14:40
2022-12-22T14:40
специальная военная операция на украине
общество
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донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Донецкой Народной Республике, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, удалось сохранить энергосистему, прежде всего, благодаря самоотверженному труду специалистов в опасных условиях, заявил РИА Новости вице-премьер, министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. "Сегодня в ДНР происходит восстановление всей энергетической отрасли. Я бы хотел поблагодарить всех коллег, которые в условиях обстрелов, заминирования многих объектов проводят свои работы и восстанавливают в самые короткие сроки электроэнергию и свет у людей", - сказал министр. Накануне профессионального праздника - Дня энергетика - министр наградил медалями подрядчиков, которые восстанавливали энергосистему ДНР. Выработка электричества в этом году составила 8,5 миллиарда кВт.Ч, что немного меньше, чем в 2021 году. "Несмотря на обстрелы многих городов, мы видим, что энергетики в самые короткие сроки восстанавливают энергосистему, и самая большая заслуга 2022 года в республике - это то, что мы удержали всю энергосистему, мы удержали только за счет тех людей, которые сегодня трудятся на благо всей республики", - сказал Чертков.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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общество, жкх, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Украина
ДНР удалось сохранить энергосистему, несмотря на обстрелы
Министр Чертков: ДНР удалось сохранить энергосистему, несмотря на обстрелы
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Донецкой Народной Республике, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, удалось сохранить энергосистему, прежде всего, благодаря самоотверженному труду специалистов в опасных условиях, заявил РИА Новости вице-премьер, министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.
"Сегодня в ДНР происходит восстановление всей энергетической отрасли. Я бы хотел поблагодарить всех коллег, которые в условиях обстрелов, заминирования многих объектов проводят свои работы и восстанавливают в самые короткие сроки электроэнергию и свет у людей", - сказал министр.
Накануне профессионального праздника - Дня энергетика - министр наградил медалями подрядчиков, которые восстанавливали энергосистему ДНР. Выработка электричества в этом году составила 8,5 миллиарда кВт.Ч, что немного меньше, чем в 2021 году.
"Несмотря на обстрелы многих городов, мы видим, что энергетики в самые короткие сроки восстанавливают энергосистему, и самая большая заслуга 2022 года в республике - это то, что мы удержали всю энергосистему, мы удержали только за счет тех людей, которые сегодня трудятся на благо всей республики", - сказал Чертков.