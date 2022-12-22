https://ria.ru/20221222/energosistema-1840544976.html

ДНР удалось сохранить энергосистему, несмотря на обстрелы

ДНР удалось сохранить энергосистему, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 22.12.2022

ДНР удалось сохранить энергосистему, несмотря на обстрелы

Донецкой Народной Республике, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, удалось сохранить энергосистему, прежде всего, благодаря самоотверженному... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:40

2022-12-22T14:40

2022-12-22T14:40

специальная военная операция на украине

общество

жкх

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg

ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Донецкой Народной Республике, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, удалось сохранить энергосистему, прежде всего, благодаря самоотверженному труду специалистов в опасных условиях, заявил РИА Новости вице-премьер, министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. "Сегодня в ДНР происходит восстановление всей энергетической отрасли. Я бы хотел поблагодарить всех коллег, которые в условиях обстрелов, заминирования многих объектов проводят свои работы и восстанавливают в самые короткие сроки электроэнергию и свет у людей", - сказал министр. Накануне профессионального праздника - Дня энергетика - министр наградил медалями подрядчиков, которые восстанавливали энергосистему ДНР. Выработка электричества в этом году составила 8,5 миллиарда кВт.Ч, что немного меньше, чем в 2021 году. "Несмотря на обстрелы многих городов, мы видим, что энергетики в самые короткие сроки восстанавливают энергосистему, и самая большая заслуга 2022 года в республике - это то, что мы удержали всю энергосистему, мы удержали только за счет тех людей, которые сегодня трудятся на благо всей республики", - сказал Чертков.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, донецкая народная республика, украина