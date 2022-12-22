https://ria.ru/20221222/elista-1840554185.html

В Элисте открыли первый в Калмыкии "Фермерский островок"

В Элисте открыли первый в Калмыкии "Фермерский островок" - РИА Новости, 22.12.2022

В Элисте открыли первый в Калмыкии "Фермерский островок"

В Элисте при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый в Калмыкии "Фермерский островок", торговая точка для сбыта продукции местных фермеров расположилась РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:51

2022-12-22T14:51

2022-12-22T14:51

корпорация мсп

элиста

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Элисте при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый в Калмыкии "Фермерский островок", торговая точка для сбыта продукции местных фермеров расположилась в помещении магазина "Пятерочка", сообщает пресс-служба института развития."Продукция от местных производителей на полках "Фермерского островка" теперь доступна и для жителей Элисты. Постоянный рост количества "островков" подтверждает востребованность проекта как среди предпринимателей, увеличивших объемы сбыта своей продукции, так и среди покупателей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.На "Фермерском островке" представлена свежая продукция местных производителей – это широкий ассортимент консервации: тушенка из говядины, баранины, конины, каши мясорастительные, а также полуфабрикаты калмыцкой кухни – дотур, печень в семджине, бёреги и другое."Проект "Фермерский островок" дает возможность фермерам и предпринимателям без посредников продавать свою продукцию, а у жителей республики появляется отличная возможность купить свежую качественную продукцию, произведённую или выращенную на родной земле", – отметил врио министра сельского хозяйства Республики Калмыкия Тимур Гаваев.Оператором проекта в Республике Калмыкия выступает производитель замороженных полуфабрикатов – компания "Территория вкуса". Корпорация МСП сопровождает оператора на каждом этапе развития проекта и взаимодействия с торговой сетью. При необходимости предоставляет финансирование через дочернюю организацию – МСП Банк."На момент открытия "Фермерский островок" объединяет в себе 4 субъекта МСП, производителей пищевой продукции из Республики Калмыкия. Двери "Фермерского островка" открыты для поставщиков, места на полках хватит всем", – прокомментировала руководитель ООО "Территория вкуса" Елена Бадма-Халгаева.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организованы 26 "Фермерских островков" в 18 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской и Курганской областях, Краснодарском крае, республиках Башкортостан, Татарстан, Крым и Калмыкия, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках и ХМАО. "Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221221/msp-1840162420.html

https://ria.ru/20221220/podderzhka-1840027353.html

элиста

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, элиста