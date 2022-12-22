https://ria.ru/20221222/dorogi-1840456526.html

Кузбасс в 2023 году планирует отремонтировать 120 километров дорог

Кузбасс в 2023 году планирует отремонтировать 120 километров дорог - РИА Новости, 22.12.2022

Кузбасс в 2023 году планирует отремонтировать 120 километров дорог

Кузбасс по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" планирует в 2023 году отремонтировать 120 километров дорог, сообщает пресс-служба правительства региона РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:56

2022-12-22T10:56

2022-12-22T10:56

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новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 22 дек- РИА Новости. Кузбасс по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" планирует в 2023 году отремонтировать 120 километров дорог, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Более 100 километров дорог в 2023 году приведут в порядок в Кузбассе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Особое внимание будет уделяться магистралям, которые ведут к социальным и культурным объектам. На эти цели из бюджетов всех уровней планируется выделить 6 миллиардов 543 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Также в планах – отремонтировать около 680 метров мостов и путепроводов, сумма выделенных средств составит более 1,6 миллиарда рублей. "Хорошие дороги во всех территориях Кузбасса — необходимое условие развития региона с протяженным автополотном. Наша главная цель — комфорт и безопасность жителей и гостей региона. Именно поэтому особенно важно все работы по приведению дорог в нормативное состояние выполнять с высоким качеством. Сформирован перечень мостов, путепроводов, дорог, которые мы планируем отремонтировать в следующем году. Продолжим модернизацию и ремонт дорог, их общая протяженность составит 120 километров", — цитирует пресс-служба Цивилева. Уточняется, что в Кемерове в 2023 году по дорожному нацпроекту планируется улучшить более 14 километров покрытия на 16 участках улиц. Также в 2023 году в Кемерове будет построено 13,5 километра линий освещения на участке улица Терешковой от проспекта Химиков до улицы Тухачевского. Для этого установят 9-метровые опоры освещения, на которых будет смонтировано 494 светодиодных светильника. В Новокузнецке участки дорог для ремонтной кампании 2023-2024 годов выбирали по результатам обследования проезжей части, наличия маршрутов общественного транспорта и народного голосования. В Кузбассе в 2022 году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" привели к нормативному состоянию более 200 километров автомобильных дорог. Также дорожники отремонтировали 9 километров тротуаров, обновили 41 автобусную остановку, установили 667 дорожных знаков, заменили более 1800 погонных метров ограждений.

https://ria.ru/20221221/dorogi-1840217902.html

https://ria.ru/20221220/bryansk-1839892428.html

https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838316880.html

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кемерово, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровская область, россия