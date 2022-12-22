ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку, применив артиллерию натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его телеграм-канале.
О последствиях пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.