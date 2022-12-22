https://ria.ru/20221222/diversanty-1840511480.html

В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы

В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы - РИА Новости, 22.12.2022

В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы

ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области, а также нанесли поражение подразделениям украинской армии в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:05

2022-12-22T13:05

2022-12-22T13:11

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области, а также нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Никольского, Новомайорского и Новополя в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.Так, на Южно-Донецком направлении ВС РФ ударами армейской авиации, артиллерии и активными действиями войск нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой Народной Республики."В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - рассказали в Минобороны.

https://ria.ru/20221218/drg-1839586818.html

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запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, запорожская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр