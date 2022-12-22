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В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/diversanty-1840511480.html
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы - РИА Новости, 22.12.2022
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы
ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области, а также нанесли поражение подразделениям украинской армии в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:05
2022-12-22T13:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области, а также нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Никольского, Новомайорского и Новополя в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.Так, на Южно-Донецком направлении ВС РФ ударами армейской авиации, артиллерии и активными действиями войск нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой Народной Республики."В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - рассказали в Минобороны.
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донецкая народная республика, запорожская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:05 22.12.2022 (обновлено: 13:11 22.12.2022)
 
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ДРГ под Донецком и Запорожьем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области, а также нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Никольского, Новомайорского и Новополя в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.
Так, на Южно-Донецком направлении ВС РФ ударами армейской авиации, артиллерии и активными действиями войск нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой Народной Республики.
"В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - рассказали в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 20:20Специальная военная операция на Украине
Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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