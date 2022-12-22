https://ria.ru/20221222/diversanty-1840511480.html
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы - РИА Новости, 22.12.2022
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы
ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области, а также нанесли поражение подразделениям украинской армии в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:05
2022-12-22T13:05
2022-12-22T13:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
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безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области, а также нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Никольского, Новомайорского и Новополя в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.Так, на Южно-Донецком направлении ВС РФ ударами армейской авиации, артиллерии и активными действиями войск нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой Народной Республики."В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - рассказали в Минобороны.
https://ria.ru/20221218/drg-1839586818.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, запорожская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:05 22.12.2022 (обновлено: 13:11 22.12.2022)
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ДРГ под Донецком и Запорожьем