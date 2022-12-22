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Кабмин Чехии пока не планирует вводить евро, заявил глава минфина - РИА Новости, 22.12.2022
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Кабмин Чехии пока не планирует вводить евро, заявил глава минфина
Кабмин Чехии пока не планирует вводить евро, заявил глава минфина - РИА Новости, 22.12.2022
Кабмин Чехии пока не планирует вводить евро, заявил глава минфина
Правительство Чехии пока не планирует переход на платежную систему в евро, заявил в среду после заседания кабмина глава минфина Збынек Станюра. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:49
2022-12-22T01:49
экономика
цены на нефть
чехия
швеция
хорватия
евросоюз
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ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Правительство Чехии пока не планирует переход на платежную систему в евро, заявил в среду после заседания кабмина глава минфина Збынек Станюра. "Правительство придерживается рекомендаций минфина и нацбанка, которые советуют пока не спешить с переходом на евро. Дискуссии об этом носили бы преждевременный характер до тех пор, пока не будет снижена инфляция и не будет выправлен структурный дисбаланс бюджетов", - сказал Станюра. По словам главы минфина, переход на евро должен быть не спринтерским рывком, а ответственным политическим решением, основанным на достижении объективных экономических критериев. При этом министр считает, что в пользу будущего перехода на евро говорят тесные торговые и имущественные связи Чехии с еврозоной, устойчивый банковский сектор и относительно стабильный курс нынешней валюты - кроны. Однако правительство считает незавершенную конвергенцию чешской экономики препятствием для вступления в еврозону, поскольку между чешской экономикой и средним показателем по еврозоне сохраняется большой разрыв, особенно в области цен и заработной платы. В Чехии также пока не решен вопрос о долгосрочной устойчивости госфинансов. Накануне заседания кабмина минфин и нацбанк заявили, что Чехия не будет соответствовать ни одному из четырех маастрихтских критериев для вступления в еврозону ни в этом, ни в следующем году. При вступлении в Евросоюз в 2004 году Чехия обязалась принять единую европейскую валюту. Однако решение о дате введения евро остается за отдельными государствами-членами ЕС. Например, Швеция, которая вступила в ЕС в 1995 году, еще не перешла на евро, а Хорватия, вступившая в ЕС в 2013 году, вводит единую валюту с 2023 года. В своем программном заявлении нынешнее правительство Чехии не уточнило крайний срок для принятия евро во время своего правления (до 2025 года). Но документ обязывает кабмин как можно скорее выполнить маастрихтские критерии.
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экономика, цены на нефть, чехия, швеция, хорватия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Чехия, Швеция, Хорватия, Евросоюз
01:49 22.12.2022
 
Кабмин Чехии пока не планирует вводить евро, заявил глава минфина

Министр финансов Станюра заявил, что Чехия пока не планирует вводить евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Правительство Чехии пока не планирует переход на платежную систему в евро, заявил в среду после заседания кабмина глава минфина Збынек Станюра.
"Правительство придерживается рекомендаций минфина и нацбанка, которые советуют пока не спешить с переходом на евро. Дискуссии об этом носили бы преждевременный характер до тех пор, пока не будет снижена инфляция и не будет выправлен структурный дисбаланс бюджетов", - сказал Станюра.
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По словам главы минфина, переход на евро должен быть не спринтерским рывком, а ответственным политическим решением, основанным на достижении объективных экономических критериев.
"Я думаю, что сначала мы должны сделать домашнюю работу, а затем уже сможем говорить о сроках принятия евро. Если мы сначала не исправим структурный дисбаланс государственных финансов и не усмирим двузначную инфляцию, дебаты о евро останутся лишь академическими", - отметил Станюра.
При этом министр считает, что в пользу будущего перехода на евро говорят тесные торговые и имущественные связи Чехии с еврозоной, устойчивый банковский сектор и относительно стабильный курс нынешней валюты - кроны. Однако правительство считает незавершенную конвергенцию чешской экономики препятствием для вступления в еврозону, поскольку между чешской экономикой и средним показателем по еврозоне сохраняется большой разрыв, особенно в области цен и заработной платы. В Чехии также пока не решен вопрос о долгосрочной устойчивости госфинансов.
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Накануне заседания кабмина минфин и нацбанк заявили, что Чехия не будет соответствовать ни одному из четырех маастрихтских критериев для вступления в еврозону ни в этом, ни в следующем году.
При вступлении в Евросоюз в 2004 году Чехия обязалась принять единую европейскую валюту. Однако решение о дате введения евро остается за отдельными государствами-членами ЕС. Например, Швеция, которая вступила в ЕС в 1995 году, еще не перешла на евро, а Хорватия, вступившая в ЕС в 2013 году, вводит единую валюту с 2023 года.
В своем программном заявлении нынешнее правительство Чехии не уточнило крайний срок для принятия евро во время своего правления (до 2025 года). Но документ обязывает кабмин как можно скорее выполнить маастрихтские критерии.
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