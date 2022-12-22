https://ria.ru/20221222/chekhiya-1840401786.html

Кабмин Чехии пока не планирует вводить евро, заявил глава минфина

Кабмин Чехии пока не планирует вводить евро, заявил глава минфина - РИА Новости, 22.12.2022

Кабмин Чехии пока не планирует вводить евро, заявил глава минфина

Правительство Чехии пока не планирует переход на платежную систему в евро, заявил в среду после заседания кабмина глава минфина Збынек Станюра. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T01:49

2022-12-22T01:49

2022-12-22T01:49

экономика

цены на нефть

чехия

швеция

хорватия

евросоюз

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ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Правительство Чехии пока не планирует переход на платежную систему в евро, заявил в среду после заседания кабмина глава минфина Збынек Станюра. "Правительство придерживается рекомендаций минфина и нацбанка, которые советуют пока не спешить с переходом на евро. Дискуссии об этом носили бы преждевременный характер до тех пор, пока не будет снижена инфляция и не будет выправлен структурный дисбаланс бюджетов", - сказал Станюра. По словам главы минфина, переход на евро должен быть не спринтерским рывком, а ответственным политическим решением, основанным на достижении объективных экономических критериев. При этом министр считает, что в пользу будущего перехода на евро говорят тесные торговые и имущественные связи Чехии с еврозоной, устойчивый банковский сектор и относительно стабильный курс нынешней валюты - кроны. Однако правительство считает незавершенную конвергенцию чешской экономики препятствием для вступления в еврозону, поскольку между чешской экономикой и средним показателем по еврозоне сохраняется большой разрыв, особенно в области цен и заработной платы. В Чехии также пока не решен вопрос о долгосрочной устойчивости госфинансов. Накануне заседания кабмина минфин и нацбанк заявили, что Чехия не будет соответствовать ни одному из четырех маастрихтских критериев для вступления в еврозону ни в этом, ни в следующем году. При вступлении в Евросоюз в 2004 году Чехия обязалась принять единую европейскую валюту. Однако решение о дате введения евро остается за отдельными государствами-членами ЕС. Например, Швеция, которая вступила в ЕС в 1995 году, еще не перешла на евро, а Хорватия, вступившая в ЕС в 2013 году, вводит единую валюту с 2023 года. В своем программном заявлении нынешнее правительство Чехии не уточнило крайний срок для принятия евро во время своего правления (до 2025 года). Но документ обязывает кабмин как можно скорее выполнить маастрихтские критерии.

https://ria.ru/20221216/bpla-1839040503.html

https://ria.ru/20221213/gaz-1838471968.html

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

чехия

швеция

хорватия

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экономика, цены на нефть, чехия, швеция, хорватия, евросоюз