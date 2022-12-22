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Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/bolnitsa-1840453623.html
Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин
Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин
Украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:50
2022-12-22T10:50
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы с полной уверенностью можем говорить, что в больницу Калинина противник бил умышлено. Попадал два дня подряд умышленно", - сказал он в эфире "Соловьев Live". В воскресенье больница имени Калинина в Донецке подверглась обстрелу со стороны украинских войск, тогда на нее пришлись прямые попадания из, предположительно, РСЗО "Град", а по сообщениям МЧС ДНР, повреждения получили сразу три корпуса. Вследствие этого обстрела пациент, получивший тяжелые ранения, умер. В понедельник украинские войска снова нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по больнице. Снаряды попали как в само медучреждение, так и на прилегающую территорию.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840447558.html
донецк
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денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
10:50 22.12.2022
 
Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин

Пушилин: украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОдин из корпусов больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка
Один из корпусов больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Один из корпусов больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы с полной уверенностью можем говорить, что в больницу Калинина противник бил умышлено. Попадал два дня подряд умышленно", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
В воскресенье больница имени Калинина в Донецке подверглась обстрелу со стороны украинских войск, тогда на нее пришлись прямые попадания из, предположительно, РСЗО "Град", а по сообщениям МЧС ДНР, повреждения получили сразу три корпуса. Вследствие этого обстрела пациент, получивший тяжелые ранения, умер.
В понедельник украинские войска снова нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по больнице. Снаряды попали как в само медучреждение, так и на прилегающую территорию.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 10:30Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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