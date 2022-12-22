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Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин
Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин
Украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:50
2022-12-22T10:50
2022-12-22T10:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы с полной уверенностью можем говорить, что в больницу Калинина противник бил умышлено. Попадал два дня подряд умышленно", - сказал он в эфире "Соловьев Live". В воскресенье больница имени Калинина в Донецке подверглась обстрелу со стороны украинских войск, тогда на нее пришлись прямые попадания из, предположительно, РСЗО "Град", а по сообщениям МЧС ДНР, повреждения получили сразу три корпуса. Вследствие этого обстрела пациент, получивший тяжелые ранения, умер. В понедельник украинские войска снова нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по больнице. Снаряды попали как в само медучреждение, так и на прилегающую территорию.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840447558.html
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Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин
Пушилин: украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке