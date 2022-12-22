https://ria.ru/20221222/bolnitsa-1840453623.html

Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин

Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреливали больницу Калинина умышленно, заявил Пушилин

Украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T10:50

2022-12-22T10:50

специальная военная операция на украине

денис пушилин

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Украинские войска умышленно дважды били в больницу Калинина в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы с полной уверенностью можем говорить, что в больницу Калинина противник бил умышлено. Попадал два дня подряд умышленно", - сказал он в эфире "Соловьев Live". В воскресенье больница имени Калинина в Донецке подверглась обстрелу со стороны украинских войск, тогда на нее пришлись прямые попадания из, предположительно, РСЗО "Град", а по сообщениям МЧС ДНР, повреждения получили сразу три корпуса. Вследствие этого обстрела пациент, получивший тяжелые ранения, умер. В понедельник украинские войска снова нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по больнице. Снаряды попали как в само медучреждение, так и на прилегающую территорию.

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840447558.html

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денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия