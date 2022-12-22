https://ria.ru/20221222/biznesmeny-1840664182.html

Путин назвал подавляющее число российских бизнесменов патриотами

Путин назвал подавляющее число российских бизнесменов патриотами - РИА Новости, 22.12.2022

Путин назвал подавляющее число российских бизнесменов патриотами

Подавляющее большинство российских бизнесменов – патриоты, стремятся работать на благо России, сохраняя коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:36

2022-12-22T19:36

2022-12-22T19:36

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство российских бизнесменов – патриоты, стремятся работать на благо России, сохраняя коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу отметить, что, наверное, не 100%, не каждый человек, но подавляющее большинство представителей в том числе и крупного бизнеса являются патриотами нашей страны, патриотами России", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета. Он добавил, что каждый человек находится в индивидуальной ситуации. "Но все стремятся к тому, чтобы не просто остаться жить и работать в России, а работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику", - заключил президент.

https://ria.ru/20221221/probatsiya-1840334958.html

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владимир путин, россия