https://ria.ru/20221222/biznesmeny-1840664182.html
Путин назвал подавляющее число российских бизнесменов патриотами
Путин назвал подавляющее число российских бизнесменов патриотами - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал подавляющее число российских бизнесменов патриотами
Подавляющее большинство российских бизнесменов – патриоты, стремятся работать на благо России, сохраняя коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:36
2022-12-22T19:36
2022-12-22T19:36
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство российских бизнесменов – патриоты, стремятся работать на благо России, сохраняя коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу отметить, что, наверное, не 100%, не каждый человек, но подавляющее большинство представителей в том числе и крупного бизнеса являются патриотами нашей страны, патриотами России", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета. Он добавил, что каждый человек находится в индивидуальной ситуации. "Но все стремятся к тому, чтобы не просто остаться жить и работать в России, а работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику", - заключил президент.
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владимир путин, россия
Путин назвал подавляющее число российских бизнесменов патриотами
Президент Путин назвал подавляющее число российских бизнесменов патриотами
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство российских бизнесменов – патриоты, стремятся работать на благо России, сохраняя коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу отметить, что, наверное, не 100%, не каждый человек, но подавляющее большинство представителей в том числе и крупного бизнеса являются патриотами нашей страны, патриотами России", - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.
Он добавил, что каждый человек находится в индивидуальной ситуации.
"Но все стремятся к тому, чтобы не просто остаться жить и работать в России, а работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику", - заключил президент.