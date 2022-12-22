https://ria.ru/20221222/bilayn-1840215525.html

Олег Бирюков: строим и модернизируем сеть с фокусом на потребности клиентов

Олег Бирюков: строим и модернизируем сеть с фокусом на потребности клиентов - РИА Новости, 22.12.2022

Олег Бирюков: строим и модернизируем сеть с фокусом на потребности клиентов

Об итогах года, модернизации сети билайн в столице и создании комплексных решений для бизнеса РИА Новости рассказал региональный директор Московского региона... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:00

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2022-12-22T11:52

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Об итогах года, модернизации сети билайн в столице и создании комплексных решений для бизнеса РИА Новости рассказал региональный директор Московского региона билайн Олег Бирюков.- Олег, подходит к концу непростой 2022 год. Чем он вам запомнился, что удалось сделать?- Лично для меня он запомнится новой должностью. Полтора года я отвечал за корпоративный бизнес в Восточном регионе, а с ноября этого года приступил к обязанностям директора Московского региона. Благодаря рекордным инвестициям в сеть в 2020-2021 годах, составившим 27 миллиардов рублей, качество связи в столице значительно выросло, что подтверждают наши внутренние исследования и независимые внешние источники. Например, два года подряд билайн был признан оператором с лучшим качеством связи в Москве по результатам комплексного исследования компании DMTEL. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем строить и модернизировать сеть в столице, ориентируясь на потребности клиентов. В 2022 году мы продолжили развитие сети и запустили более 5000 новых базовых станций на авто и железных дорогах, в новых жилых комплексах и коттеджных поселках, дачах, торговых и бизнес-центрах и в других популярных местах Москвы и области.- Согласно исследованию независимого аналитического агентства Телеком Дейли, билайну удалось ликвидировать отставание от конкурентов в метро. В этом году сеть билайн в подземке в очередной раз признана лучшей и по скорости, и по стабильности. Как удается удерживать лидирующие позиции на таком сложном инфраструктурном объекте?- Нам удалось создать в московском метро непрерывную связь во время движения с отличным качеством мобильного интернета и голосовой связи. Метрополитен действительно имеет свою специфику с точки зрения организации сети. Помимо строительства базовых станций, мы расширяем возможности сети за счет дополнительной частотной емкости — L900. В этом году в метро мы вывели в эфир 237 новых базовых станций в этом диапазоне, которые позволили увеличить надежность сети и ее доступность в тоннелях.- В условиях, когда у операторов возможности сети ограничены, чем приходится жертвовать для сохранения качества связи?- Из года в год мы видим, как растет трафик в 4G, а в 3G падает. Поэтому мы приняли решение провести рефарминг диапазона 2100 (перераспределение частотного ресурса) из 3G в 4G. И сделали это сначала в Москве, а в этом году и в Подмосковье. Это дало нашим клиентам рост скорости передачи данных в среднем в 1,5 раза. Значительные улучшения в работе мобильного интернета уже оценили жители Лыткарино, Котельников, Лобни, Домодедово и многих других городов Подмосковья. Кроме быстрого и надежного мобильного интернета, в сети 4G работают новые технологии для голосовой связи, такие как VoLTE и VoWIFI. VoLTE – это возможность совершать звонки в 4G и это гораздо более высокое качество голоса, без разрыва интернет-сессий во время звонка. VoWIFI – это возможность оставаться на связи там, где слабый сигнал сотовой сети, но есть WI-FI. Например, на последних этажах небоскребов, в подземных паркингах, в новых еще малонаселенных микрорайонах.- Как обеспечиваются связью новые жилые микрорайоны? Вы туда заходите и с мобильным и с домашним интернетом?- За последние пару лет мы обеспечили связью более 230 новых ЖК - это 767 тысяч квартир с почти тремя миллионами жителей. С домашним интернетом и телевидением также идет проектная работа, часто еще на этапе котлована. Билайн является одним из официальных партнеров проекта "Реновация" в Москве, где у нас как раз стоит задача обеспечивать доступ в интернет жителей новых жилых комплексов. Есть комплексные проекты, такие как, например, с MR Group. Когда мобильная сеть разворачивается внутри жилых домов, чтобы "ловило" в шахтах лифтов, на подземном паркинге и в других местах общего пользования, а не только непосредственно в квартирах. Сейчас организация качественной и доступной связи дома особенно важна, так как многие продолжают вести бизнес и работать из дома.- А как обстоят дела со связью в Новой Москве, понадобились ли там дополнительные базовые станции для улучшения качества связи?- Новая Москва попадает в наши проекты по улучшению качества связи в новых ЖК. Например, мы обеспечили связью такие жилые комплексы Новой Москвы как Саларьево парк, Испанские кварталы, Восточное Бутово, Южное Бунино и другие. Также в прошлом году мы много строили вдоль автомобильных дорог, в программу улучшений вошли трассы, которые ведут в этом направлении – Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Важно, что мы также обеспечиваем еще на этапе строительства связью новые станции метро, которые появляются в этих и других новых районах столицы.- Билайн является одним из пионеров среди российских компаний, внедривший формат "удаленки" еще до пандемии. Что-то сейчас меняется в компании?- Мы продолжаем активно использовать режим удаленной работы. Кто-то частично, а кто-то на все 100%. Мы стремимся создавать для сотрудников максимально комфортные условия для работы, как в офисе, так и дома. Поэтому мы продолжаем активно оцифровывать все внутренние процессы в компании. У нас есть даже такая услуга для корпоративного бизнеса – организация хоум-офиса за 3 дня. Еще одним важным элементом заботы о сотрудниках является их профессиональное развитие. Мы очень гордимся своим корпоративным университетом, который был основан в 1999 году Дмитрием Зиминым. На сегодняшний день в нем открыто более 1800 программ развития корпоративных и профессиональных компетенций. И важно, что Билайн Университет сегодня доступен не только для сотрудников билайна, но и для внешних пользователей.- Помощь с внедрением удаленной работы для бизнеса – это хороший пример, как внутренняя экспертиза рождает внешний продукт. А за какими решениями для бизнеса, на ваш взгляд, будущее или, может, уже настоящее?- Конечно, предоставление связи – это фундамент нашей работы. Но сейчас мы также фокусируемся на создании комплексных решений, которые включают в себя не просто предоставление связи клиентам, а непосредственно помощь в решении их бизнес-задач. Например, не так давно, совместно с Альфа Банком мы запустили решение One Бизнес, позволяющее под ключ создать и развивать бизнес в интернете. Это не просто конструктор сайта, это конструктор диджитал-витрины бизнеса, который включает в себя и продвижение, и эквайринг, и даже CRM. И все это можно настроить клиенту самостоятельно. Еще один пример востребованных особенно сегодня бизнес-решений – это облачные услуги. Спрос на них вырос почти в 4 раза за последние два года, мы вовремя успели предложить бизнесу достойную альтернативу зарубежным сервисам. Также в этом году мы видим кратный рост спроса на сервисы кибербезопасности с профессиональной поддержкой и уровнем сервиса.- Как вы готовите свою сеть к повышенным нагрузкам в новогоднюю ночь?- За последнее время мы значительно увеличили надежность нашей сети, поэтому никаких больших изменений для нового года она не требует. Однако, чтобы "не подвести" наших абонентов мы, конечно, готовимся. К примеру, опираясь на статистику прошлого года, наращиваем емкость сети, там, где это необходимо, чтобы в 00 часов все наши клиенты одновременно смогли поздравить своих близких с Новым годом. Также готовим графики дежурств аварийных бригад, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств в любое время дня и ночи максимально оперативно они могли устранить проблему.

https://ria.ru/20221220/bilayn-1839959365.html

https://ria.ru/20221214/bilayn-1838666814.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, билайн, новая москва, москва