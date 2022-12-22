https://ria.ru/20221222/bilayn-1840201812.html

Билайн: мобильный интернет ведет к формированию новых новогодних традиций

Билайн: мобильный интернет ведет к формированию новых новогодних традиций - РИА Новости, 22.12.2022

Билайн: мобильный интернет ведет к формированию новых новогодних традиций

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов. При этом 38% отметили,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:00

2022-12-22T12:00

2022-12-22T13:14

россия

билайн

вымпелком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91663/85/916638554_0:3:2000:1128_1920x0_80_0_0_2bad1cc0bde4a5a7958cf61e5ebd4bab.jpg

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов. При этом 38% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы". Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет.Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.Так, среди возрастной категории 18—24 лет зарождается "молодая" праздничная традиция: 20% респондентов в этом возрасте отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Это почти в два раза больше, чем в возрастной категории 25-35 лет, и в 4-5 раз больше, чем в остальных категориях. Почти треть опрошенных этого возраста готовят новые блюда и упаковывает подарки, используя видеоролики в сети в качестве инструкций.Большинство (86%) респондентов в возрасте 25-34 лет с помощью мобильного интернета слушают музыку за городом в новогодние праздники, а также чаще других возрастных категорий при помощи мобильного интернета заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов (22%).Респонденты в возрасте 35—44 лет любят делиться впечатлениями – участники опроса в этой категории, празднуя Новый год за городом, больше других возрастных категорий используют мобильный интернет для того, чтобы публиковать фотографии и видео в соцсетях (47%).Каждый второй респондент возрастной категории 45—54 лет отправляет праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях.Среди опрошенных в возрастной категории 55 лет и старше в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видеосвязи. Особенно популярна видеосвязь у тех, кто празднует Новый год за городом – ее выбрали 57% респондентов.Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (54% против 33%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (47% против 35%). В Екатеринбурге чаще, чем в других городах, готовят оливье (53%), запускают фейерверки и зажигают бенгальские огни (35%), а в Хабаровске чаще, чем в других городах, отправляют открытки по почте, чтобы поздравить родственников и друзей из других городов (8%).Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 61% опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах, шлют открытки (46%) и видео (27%). По телефону поздравляют меньше – 35%, чуть больше (40%) используют для этого видеозвонки. Первым делом в новогоднюю ночь 59% опрошенных звонят родителям. Наименее популярным способом стала электронная почта – ее выбрали 8% опрошенных.Загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал мало чем отличаться от городского: больше 40% респондентов, празднующих за городом, поздравляют близких по видеосвязи, слушают музыку, публикуют фото и видео в соцсетях.Качество связи за городом при этом устраивает 89%, у 37% из них не возникает проблем при использовании мобильного интернета. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайн по всей России выросла в три раза.РЕКЛАМАПАО "Вымпелком" beeline.ruID: 4CQwVszH9pSWM1vS2LC

https://ria.ru/20221214/bilayn-1838666814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, вымпелком