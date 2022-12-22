https://ria.ru/20221222/bezrabotitsa-1840650535.html

Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента

Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента - РИА Новости, 22.12.2022

Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента

Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:45

2022-12-22T18:45

2022-12-22T18:58

россия

экономика

владимир путин

безработица

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета президент заявил, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах "двадцатки"."Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", - сказал президент.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, безработица