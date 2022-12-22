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Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента
Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента - РИА Новости, 22.12.2022
Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента
Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:45
2022-12-22T18:58
россия
экономика
владимир путин
безработица
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета президент заявил, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах "двадцатки"."Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", - сказал президент.
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россия, экономика, владимир путин, безработица
Россия, Экономика, Владимир Путин, Безработица
18:45 22.12.2022 (обновлено: 18:58 22.12.2022)
 
Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента

Путин: уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в Центре занятости населения города Москвы Моя работа - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета президент заявил, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах "двадцатки".
"Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", - сказал президент.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 11:10
Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинБезработица
 
 
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