https://ria.ru/20221222/bezrabotitsa-1840650535.html
Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента
Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента - РИА Новости, 22.12.2022
Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента
Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:45
2022-12-22T18:45
2022-12-22T18:58
россия
экономика
владимир путин
безработица
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета президент заявил, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах "двадцатки"."Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", - сказал президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, безработица
Россия, Экономика, Владимир Путин, Безработица
18:45 22.12.2022 (обновлено: 18:58 22.12.2022)
Путин оценил уровень безработицы в России в 3,8-3,9 процента
Путин: уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9 процента
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета президент заявил, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах "двадцатки".
"Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", - сказал президент.