https://ria.ru/20221222/beremennost-1840413381.html

Опрос показал, знают ли женщины, где получить информацию при беременности

Опрос показал, знают ли женщины, где получить информацию при беременности - РИА Новости, 22.12.2022

Опрос показал, знают ли женщины, где получить информацию при беременности

В России 11% женщин не знают, куда обратиться в случае беременности за информацией о порядке дальнейших действий, показало исследование, проведенное по заказу... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T06:37

2022-12-22T06:37

2022-12-22T06:37

общество

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В России 11% женщин не знают, куда обратиться в случае беременности за информацией о порядке дальнейших действий, показало исследование, проведенное по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Респондентам как мужского, так и женского пола предлагалось ответить на вопрос, знают ли они, куда может обратиться женщина в случае, если она узнала о беременности и хочет получить информацию о порядке дальнейших действий. Согласно результатам, 66% женщин заявили, что хорошо знают порядок действий при беременности, еще 22% россиянок выбрали вариант ответа "примерно представляю", 11% женщин признались, что даже не имеют представления, как поступать в этом случае. Большинство из тех женщин, которые выбрали последний вариант, находятся в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет. Что касается мужчин, только 24% из них хорошо знают, куда нужно обратиться женщине в случае беременности, еще 30% примерно представляют, а 45% не имеют понятия, что делать в таком случае. Исследование также показало, что только 20% женщин посещали женскую консультацию за последний год. Исследование проводилось в октябре 2022 года среди граждан РФ от 18 лет и старше в 77 регионах страны посредством телефонного опроса. Участие приняли 1,8 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20221222/issledovanie-1840408684.html

https://ria.ru/20221222/rozhdenie-1840411028.html

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общество, россия