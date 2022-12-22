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Белорусская армия вернулась в места постоянной дислокации после проверки - РИА Новости, 22.12.2022
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Белорусская армия вернулась в места постоянной дислокации после проверки
Белорусская армия вернулась в места постоянной дислокации после проверки - РИА Новости, 22.12.2022
Белорусская армия вернулась в места постоянной дислокации после проверки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после проведенной проверки реагирования силового блока армия, силы спецопераций и спецподразделения... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:46
2022-12-22T11:46
в мире
александр лукашенко
белоруссия
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после проведенной проверки реагирования силового блока армия, силы спецопераций и спецподразделения находятся в местах постоянных дислокаций. "В настоящее время операции полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации", - приводит слова Лукашенко в четверг его пресс-служба. В свою очередь на сайте госиздания "СБ.Беларусь сегодня" приводятся слова президента, которыми он объясняет необходимость проведенных проверок силового блока страны. "Никто не исключает, что изнутри - что маловероятно и практически невозможно - и извне на территорию Беларуси вторгаются террористические группы и захватывают или отдельные здания, государственные учреждения, школу, или же в целом какой-то населенный пункт. И вот тут проводится контртеррористическая операция", - сказал президент. Он пояснил, что во время контртеррористической проверки "были задействованы самые подготовленные ребята, которые инсценировали захват населенного пункта: действовали ребята из сил специальных операций, им противостояли антитеррористические подразделения под руководством КГБ". "Контртеррористическая операция и развертывание сил немедленного реагирования в случае неожиданного нападения на нашу территорию. Мы должны были взять под контроль те или иные направления, маршем выйти. Были определены места, куда выходят подразделения, вступают в бой, отвоевали - и возвращаются. На сегодняшний день операции полностью завершены. И вооруженные силы, и силы специальных операций, и спецподразделения находятся в местах постоянных дислокаций", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20221219/samolety-1839859619.html
https://ria.ru/20221027/belorussiya-1827234653.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, вооруженные силы белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии
11:46 22.12.2022
 
Белорусская армия вернулась в места постоянной дислокации после проверки

Лукашенко: ВС Белоруссии и спецподразделения вернулись в места дислокации после проверки

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после проведенной проверки реагирования силового блока армия, силы спецопераций и спецподразделения находятся в местах постоянных дислокаций.
"В настоящее время операции полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации", - приводит слова Лукашенко в четверг его пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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В свою очередь на сайте госиздания "СБ.Беларусь сегодня" приводятся слова президента, которыми он объясняет необходимость проведенных проверок силового блока страны. "Никто не исключает, что изнутри - что маловероятно и практически невозможно - и извне на территорию Беларуси вторгаются террористические группы и захватывают или отдельные здания, государственные учреждения, школу, или же в целом какой-то населенный пункт. И вот тут проводится контртеррористическая операция", - сказал президент.
Он пояснил, что во время контртеррористической проверки "были задействованы самые подготовленные ребята, которые инсценировали захват населенного пункта: действовали ребята из сил специальных операций, им противостояли антитеррористические подразделения под руководством КГБ".
"Контртеррористическая операция и развертывание сил немедленного реагирования в случае неожиданного нападения на нашу территорию. Мы должны были взять под контроль те или иные направления, маршем выйти. Были определены места, куда выходят подразделения, вступают в бой, отвоевали - и возвращаются. На сегодняшний день операции полностью завершены. И вооруженные силы, и силы специальных операций, и спецподразделения находятся в местах постоянных дислокаций", - отметил Лукашенко.
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:10
Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияВооруженные силы Белоруссии
 
 
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