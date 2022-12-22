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Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2022
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Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии
Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2022
Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя исключать, что против республики может быть развернута агрессия. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:16
2022-12-22T11:21
белоруссия
безопасность
александр лукашенко
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя исключать, что против республики может быть развернута агрессия."Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину… этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании с силовиками. Слова президента приводит его пресс-служба.Он напомнил, что в связи с этим ранее принял решение провести проверку сил немедленного реагирования. "У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", - пояснил Лукашенко.
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белоруссия, безопасность, александр лукашенко
Белоруссия, Безопасность, Александр Лукашенко
11:16 22.12.2022 (обновлено: 11:21 22.12.2022)
 
Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии

Лукашенко заявил, что видит готовность к развертыванию агрессии против Белоруссии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя исключать, что против республики может быть развернута агрессия.
"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину… этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании с силовиками. Слова президента приводит его пресс-служба.
Он напомнил, что в связи с этим ранее принял решение провести проверку сил немедленного реагирования. "У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", - пояснил Лукашенко.
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БелоруссияБезопасностьАлександр Лукашенко
 
 
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