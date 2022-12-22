https://ria.ru/20221222/bekmambetov-1840429029.html
Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs
Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs - РИА Новости, 22.12.2022
Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs
Режиссер Тимур Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs, чье новое руководство сконцентрируется на бизнес-отношениях с тюркоязычными странами, а также планирует РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:25
2022-12-22T09:25
2022-12-22T12:17
культура
кино и сериалы
тимур бекмамбетов
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снг
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs, чье новое руководство сконцентрируется на бизнес-отношениях с тюркоязычными странами, а также планирует ребрендинг и несколько новых проектов, сообщили РИА Новости в компании. "Это (продажа бизнеса. — Прим. ред.) правда", — сказал агентству PR-директор студии Алексей Зиновкин, приложив официальный комментарий компании. Согласно информации в заявлении Bazelevs, Бекмамбетов "уже давно хотел отойти от бизнеса и сосредоточиться на творчестве". Так, с 2021 года практически все проекты студии, начиная с фильма "Елки 8", создавались без его участия в качестве продюсера. После успешного проката фильма "Елки 9" генеральный продюсер Лала Рустамова и генеральный директор Тимур Асадов получили достаточное финансирование, чтобы совершить сделку купли-продажи. Права на русскоязычную библиотеку фильмов производства студии сохраняются в российской компании. Американский продакшен, функционирующий как независимая компания, остается у Бекмамбетова. "Обе компании в США и России потенциально ждет ребрендинг и смена названия", — говорится в заявлении. Основными рынками для работы студии станут Россия и страны СНГ, также компания сосредоточится на развитии бизнеса в тюркоязычных странах. "В девелопменте находится проект под рабочим названием "Кырк-Кыз" — приключенческий фильм о женщинах-воинах Центральной Азии, который Bazelevs планирует снимать в копродукции с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном и другими странами региона. Фильм ожидается к релизу в 2025-2026 годах", — отмечается в заявлении. В России компания планирует развивать крупные событийные проекты, потенциально способные стать франшизами. В 2023 году будут запущены в работу два новых проекта: ко Дню знаний 1 сентября и к Международному женскому дню.
https://ria.ru/20220420/bekmambetov-1784526107.html
https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, тимур бекмамбетов, россия, сша, центральная азия, снг, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, Тимур Бекмамбетов, Россия, США, Центральная Азия, СНГ, Новости культуры
09:25 22.12.2022 (обновлено: 12:17 22.12.2022)
Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs
Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs генпродюсеру Рустамовой и гендиректору Асадову
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs, чье новое руководство сконцентрируется на бизнес-отношениях с тюркоязычными странами, а также планирует ребрендинг и несколько новых проектов, сообщили РИА Новости в компании.
"Это (продажа бизнеса. — Прим. ред.) правда", — сказал агентству PR-директор студии Алексей Зиновкин, приложив официальный комментарий компании.
Согласно информации в заявлении Bazelevs, Бекмамбетов "уже давно хотел отойти от бизнеса и сосредоточиться на творчестве". Так, с 2021 года практически все проекты студии, начиная с фильма "Елки 8", создавались без его участия в качестве продюсера. После успешного проката фильма "Елки 9" генеральный продюсер Лала Рустамова и генеральный директор Тимур Асадов получили достаточное финансирование, чтобы совершить сделку купли-продажи.
Права на русскоязычную библиотеку фильмов производства студии сохраняются в российской компании. Американский продакшен, функционирующий как независимая компания, остается у Бекмамбетова.
"Обе компании в США и России потенциально ждет ребрендинг и смена названия", — говорится в заявлении.
Основными рынками для работы студии станут Россия и страны СНГ, также компания сосредоточится на развитии бизнеса в тюркоязычных странах.
"В девелопменте находится проект под рабочим названием "Кырк-Кыз" — приключенческий фильм о женщинах-воинах Центральной Азии, который Bazelevs планирует снимать в копродукции с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном и другими странами региона. Фильм ожидается к релизу в 2025-2026 годах", — отмечается в заявлении.
В России компания планирует развивать крупные событийные проекты, потенциально способные стать франшизами. В 2023 году будут запущены в работу два новых проекта: ко Дню знаний 1 сентября и к Международному женскому дню.