https://ria.ru/20221222/bekmambetov-1840429029.html

Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs

Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs - РИА Новости, 22.12.2022

Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs

Режиссер Тимур Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs, чье новое руководство сконцентрируется на бизнес-отношениях с тюркоязычными странами, а также планирует РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:25

2022-12-22T09:25

2022-12-22T12:17

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs, чье новое руководство сконцентрируется на бизнес-отношениях с тюркоязычными странами, а также планирует ребрендинг и несколько новых проектов, сообщили РИА Новости в компании. "Это (продажа бизнеса. — Прим. ред.) правда", — сказал агентству PR-директор студии Алексей Зиновкин, приложив официальный комментарий компании. Согласно информации в заявлении Bazelevs, Бекмамбетов "уже давно хотел отойти от бизнеса и сосредоточиться на творчестве". Так, с 2021 года практически все проекты студии, начиная с фильма "Елки 8", создавались без его участия в качестве продюсера. После успешного проката фильма "Елки 9" генеральный продюсер Лала Рустамова и генеральный директор Тимур Асадов получили достаточное финансирование, чтобы совершить сделку купли-продажи. Права на русскоязычную библиотеку фильмов производства студии сохраняются в российской компании. Американский продакшен, функционирующий как независимая компания, остается у Бекмамбетова. "Обе компании в США и России потенциально ждет ребрендинг и смена названия", — говорится в заявлении. Основными рынками для работы студии станут Россия и страны СНГ, также компания сосредоточится на развитии бизнеса в тюркоязычных странах. "В девелопменте находится проект под рабочим названием "Кырк-Кыз" — приключенческий фильм о женщинах-воинах Центральной Азии, который Bazelevs планирует снимать в копродукции с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном и другими странами региона. Фильм ожидается к релизу в 2025-2026 годах", — отмечается в заявлении. В России компания планирует развивать крупные событийные проекты, потенциально способные стать франшизами. В 2023 году будут запущены в работу два новых проекта: ко Дню знаний 1 сентября и к Международному женскому дню.

https://ria.ru/20220420/bekmambetov-1784526107.html

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кино и сериалы, тимур бекмамбетов, россия, сша, центральная азия, снг, новости культуры