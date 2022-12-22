https://ria.ru/20221222/bayden-1840647185.html

В США Байдена приравняли к Гитлеру за слова о Путине

В США Байдена приравняли к Гитлеру за слова о Путине - РИА Новости, 22.12.2022

В США Байдена приравняли к Гитлеру за слова о Путине

Президент США Джо Байден в заявлении о российском лидере Владимире Путине повторил фразы Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, рассказал американский журналист РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:32

2022-12-22T18:32

2022-12-22T19:53

в мире

джо байден

владимир зеленский

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владимир путин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден в заявлении о российском лидере Владимире Путине повторил фразы Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, рассказал американский журналист Джексон Хинкль в своем Twitter.Накануне политик на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме выступил с утверждением, что Кремль "пытается использовать зиму в качестве оружия"."Наполеон считал, что русские используют зиму в качестве оружия. Гитлер говорил, что Сталин использует зиму в качестве оружия. Теперь Байден утверждает то же самое про Россию", — подчеркнул Хинкль.При этом журналист не привел ни одного аргумента, указывающего на подлинность цитат исторических личностей.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.В день визита украинского политика Белый дом объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221222/bayden-1840604399.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840571697.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, владимир зеленский, сша, россия, украина, владимир путин