https://ria.ru/20221222/aviatsiya-1840587610.html

Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ

Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ - РИА Новости, 22.12.2022

Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за время спецоперации уничтожила уже 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая около 150 вылетов в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:18

2022-12-22T16:18

2022-12-22T16:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

валерий герасимов

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за время спецоперации уничтожила уже 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая около 150 вылетов в день, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "С высоким боевым напряжением выполняет задачи оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов. Ею уничтожено более 11 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

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Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы украины, валерий герасимов