https://ria.ru/20221222/aviatsiya-1840587610.html
Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ
Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ - РИА Новости, 22.12.2022
Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за время спецоперации уничтожила уже 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая около 150 вылетов в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:18
2022-12-22T16:18
2022-12-22T16:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
валерий герасимов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за время спецоперации уничтожила уже 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая около 150 вылетов в день, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "С высоким боевым напряжением выполняет задачи оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов. Ею уничтожено более 11 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
https://ria.ru/20221222/front-1840586436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ
Герасимов: российская авиация за спецоперацию поразила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ