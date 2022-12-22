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Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/aviatsiya-1840587610.html
Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ
Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ - РИА Новости, 22.12.2022
Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за время спецоперации уничтожила уже 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая около 150 вылетов в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:18
2022-12-22T16:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
валерий герасимов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за время спецоперации уничтожила уже 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая около 150 вылетов в день, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "С высоким боевым напряжением выполняет задачи оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов. Ею уничтожено более 11 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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россия, украина, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
16:18 22.12.2022
 
Герасимов: российская авиация уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ

Герасимов: российская авиация за спецоперацию поразила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за время спецоперации уничтожила уже 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая около 150 вылетов в день, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"С высоким боевым напряжением выполняет задачи оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов. Ею уничтожено более 11 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Боец недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:15Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВалерий Герасимов
 
 
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