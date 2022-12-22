https://ria.ru/20221222/aviatsiya-1840512137.html

Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8

Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8 - РИА Новости, 22.12.2022

Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8

Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:06

2022-12-22T13:06

2022-12-22T13:09

специальная военная операция на украине

безопасность

миг-29

россия

украина

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, миг-29, россия, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)