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Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8 - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8 - РИА Новости, 22.12.2022
Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:06
2022-12-22T13:09
специальная военная операция на украине
безопасность
миг-29
россия
украина
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, миг-29, россия, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МиГ-29, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:06 22.12.2022 (обновлено: 13:09 22.12.2022)
 
Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8

Минобороны России сообщило о сбитых ВКС за сутки двух украинских МиГ-29 и одном Ми-8

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 14:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМиГ-29РоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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