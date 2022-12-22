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Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8 - РИА Новости, 22.12.2022
Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:06
2022-12-22T13:06
2022-12-22T13:09
специальная военная операция на украине
безопасность
миг-29
россия
украина
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, миг-29, россия, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МиГ-29, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:06 22.12.2022 (обновлено: 13:09 22.12.2022)
Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Минобороны России сообщило о сбитых ВКС за сутки двух украинских МиГ-29 и одном Ми-8