https://ria.ru/20221222/artillerist-1840678525.html
Российский артиллерист рассказал о службе в Донбассе
Российский артиллерист рассказал о службе в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2022
Российский артиллерист рассказал о службе в Донбассе
Российская артиллерия работает в пять раз интенсивнее украинской на Сватовском направлении в Донбассе, на каждые 10 выстрелов российских артиллеристов... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:58
2022-12-22T20:58
2022-12-22T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
сватово
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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СВАТОВО (ЛНР), 22 дек - РИА Новости. Российская артиллерия работает в пять раз интенсивнее украинской на Сватовском направлении в Донбассе, на каждые 10 выстрелов российских артиллеристов приходится два от противника, рассказал РИА Новости военнослужащий псковской дивизии, выполняющий задачи на данном участке фронта в Донбассе. "На каждые наших 10 выстрелов два их приходится", - заявил военнослужащий. По словам командира псковской дивизии ВДВ ВС РФ, подразделения украинских силовиков работают в основном советскими гаубицами калибром 152 миллиметра и американскими гаубицами М777 калибром 155 миллиметров. "Мы отвечаем..., иногда также подразделения армии помогают нам "Ураганами" по их позициям, по скоплению противника. Работаем во взаимодействии с пехотой с разведчиками", - пояснил РИА Новости командир подразделения. Он уточнил, что основном целями артиллерии становятся орудия украинских силовиков, наблюдательные пункты и пехота противника. Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html
https://ria.ru/20221218/zaporozhe-1839552307.html
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Работа артиллеристов псковской дивизии и мобилизованных бойцов на Сватовском направлении
Работа артиллеристов псковской дивизии и мобилизованных бойцов на Сватовском направлении. Удары 152-мм гаубицы 2А65 Мста-Б обеспечивают продвижение пехоты. Войска Киева пытаются подавить артиллерию псковских десантников ответным огнем. Свидетелем артдуэли стал корреспондент РИА Новости.
2022-12-22T20:58
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в мире, донбасс, сватово, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Сватово, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
20:58 22.12.2022 (обновлено: 21:04 22.12.2022)
Российский артиллерист рассказал о службе в Донбассе
Российский артиллерист: на каждые наших десять выстрелов два их приходится