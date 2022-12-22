https://ria.ru/20221222/artillerist-1840678525.html

Российский артиллерист рассказал о службе в Донбассе

Российский артиллерист рассказал о службе в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2022

Российский артиллерист рассказал о службе в Донбассе

Российская артиллерия работает в пять раз интенсивнее украинской на Сватовском направлении в Донбассе, на каждые 10 выстрелов российских артиллеристов... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:58

2022-12-22T20:58

2022-12-22T21:04

специальная военная операция на украине

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воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

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СВАТОВО (ЛНР), 22 дек - РИА Новости. Российская артиллерия работает в пять раз интенсивнее украинской на Сватовском направлении в Донбассе, на каждые 10 выстрелов российских артиллеристов приходится два от противника, рассказал РИА Новости военнослужащий псковской дивизии, выполняющий задачи на данном участке фронта в Донбассе. "На каждые наших 10 выстрелов два их приходится", - заявил военнослужащий. По словам командира псковской дивизии ВДВ ВС РФ, подразделения украинских силовиков работают в основном советскими гаубицами калибром 152 миллиметра и американскими гаубицами М777 калибром 155 миллиметров. "Мы отвечаем..., иногда также подразделения армии помогают нам "Ураганами" по их позициям, по скоплению противника. Работаем во взаимодействии с пехотой с разведчиками", - пояснил РИА Новости командир подразделения. Он уточнил, что основном целями артиллерии становятся орудия украинских силовиков, наблюдательные пункты и пехота противника. Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

https://ria.ru/20221218/zaporozhe-1839552307.html

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Работа артиллеристов псковской дивизии и мобилизованных бойцов на Сватовском направлении Работа артиллеристов псковской дивизии и мобилизованных бойцов на Сватовском направлении. Удары 152-мм гаубицы 2А65 Мста-Б обеспечивают продвижение пехоты. Войска Киева пытаются подавить артиллерию псковских десантников ответным огнем. Свидетелем артдуэли стал корреспондент РИА Новости. 2022-12-22T20:58 true PT4M10S

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в мире, донбасс, сватово, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф