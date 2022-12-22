https://ria.ru/20221222/alfa-bank-1840651056.html
Markswebb: мобильное приложение Альфа-Банка – в лидерах рейтинга
Markswebb: мобильное приложение Альфа-Банка – в лидерах рейтинга - РИА Новости, 22.12.2022
Markswebb: мобильное приложение Альфа-Банка – в лидерах рейтинга
Мобильное приложение Альфа-Банка на Android вновь заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb, став лидером сразу во всех номинациях – ежедневный банкинг РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:47
2022-12-22T18:47
2022-12-22T18:47
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альфа-банк
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка на Android вновь заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb, став лидером сразу во всех номинациях – ежедневный банкинг (daily banking) и цифровой офис (digital office) со значительным отрывом от конкурентов, сообщает пресс-служба банка.Mobile Banking Rank — ежегодное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных банках России для частных лиц. Оно дает возможность оценить свое положение на рынке, получить полноценный контекст для стратегии развития сервиса, увидеть лучшие практики для улучшения UX и достижения бизнес-целей."Аналитики Markswebb отметили, что приложение Альфа-Банка лидирует по удобству и решает задачи, которые больше никто на рынке не решает. Кроме того, аналитики отметили, что банк не только сохранил лидерство, но и укрепил позиции. Альфа-Банк показывает самый широкий охват цифровизации и внедряет редкие для рынка решения: сохранение черновиков форм, отслеживание подписок, автонакопления, предлагает удобную работу с инвестиционными продуктами", - говорится в пресс-релизе.По мнению экспертов, Альфа-Банк – источник инноваций на рынке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, альфа-банк, россия
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