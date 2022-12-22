https://ria.ru/20221222/alfa-bank-1840651056.html

Markswebb: мобильное приложение Альфа-Банка – в лидерах рейтинга

Markswebb: мобильное приложение Альфа-Банка – в лидерах рейтинга - РИА Новости, 22.12.2022

Markswebb: мобильное приложение Альфа-Банка – в лидерах рейтинга

Мобильное приложение Альфа-Банка на Android вновь заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb, став лидером сразу во всех номинациях – ежедневный банкинг РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:47

2022-12-22T18:47

2022-12-22T18:47

новости компаний - экономика

альфа-банк

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка на Android вновь заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb, став лидером сразу во всех номинациях – ежедневный банкинг (daily banking) и цифровой офис (digital office) со значительным отрывом от конкурентов, сообщает пресс-служба банка.Mobile Banking Rank — ежегодное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных банках России для частных лиц. Оно дает возможность оценить свое положение на рынке, получить полноценный контекст для стратегии развития сервиса, увидеть лучшие практики для улучшения UX и достижения бизнес-целей."Аналитики Markswebb отметили, что приложение Альфа-Банка лидирует по удобству и решает задачи, которые больше никто на рынке не решает. Кроме того, аналитики отметили, что банк не только сохранил лидерство, но и укрепил позиции. Альфа-Банк показывает самый широкий охват цифровизации и внедряет редкие для рынка решения: сохранение черновиков форм, отслеживание подписок, автонакопления, предлагает удобную работу с инвестиционными продуктами", - говорится в пресс-релизе.По мнению экспертов, Альфа-Банк – источник инноваций на рынке.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, альфа-банк, россия