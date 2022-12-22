https://ria.ru/20221222/akvapark-1840447941.html

В Хабаровске откроют аквапарк к концу 2023 года

В Хабаровске откроют аквапарк к концу 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022

В Хабаровске откроют аквапарк к концу 2023 года

Первых посетителей аквапарк в Хабаровске примет уже в конце 2023 года, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T10:32

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ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Первых посетителей аквапарк в Хабаровске примет уже в конце 2023 года, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Аквапарк обязательно введем в следующем году. Инвестор обещает до конца года сдать объект. Надеюсь, что все смогут там провести время. Ведь это уникальный для нашего региона проект, да и для всего Дальнего Востока, который очень органично впишется в будущую набережную", - рассказал губернатор во время "прямой линии", отвечая на вопрос 6-летней хабаровчанки. Отмечается, что на объекте уже построен каркас здания, закрыт внешний контур, ведется монтаж оборудования, внутренние отделочные работы, завершается монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Ранее правительство региона сообщало, что чтобы этот проект состоялся, краевыми властями предоставлен без торгов земельный участок под строительство, одобрена субсидия на возмещение затрат при строительстве внешней инженерной инфраструктуры на сумму более 300 миллионов рублей. Почти 100 миллионов из них ООО "Броско" уже получило. "Субсидия доведена по линии господдержки новых инвестиционных проектов (НИП). Средства направлены на компенсацию затрат по переустройству участка электрической сети на объекте. Остаток суммы планируется возместить инвестору в 2023-2024 годах. Конечно, мы готовы и продолжим поддерживать инициативы бизнеса, которые улучшают инвестиционный климат и делают регион привлекательным для туристов", – отметила министр туризма края Екатерина Пунтус. В министерстве экономического развития края пояснили, что механизм поддержки НИП был запущен в регионе в прошлом году. Средства выделяются из сумм, освободившихся в результате снижения объема задолженности по бюджетным кредитам (реструктуризации). "Этот механизм поддержки предполагает с одной стороны снижение бюджетной нагрузки на регион за счет реструктуризации бюджетных кредитов, а с другой – позволяет развивать территории, реализовывать крупные инвестиционные проекты, помогать бизнесу в строительстве инженерной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры", – подчеркнул первый замминистра экономического развития края Максим Тарасов. По данным профильного министерства, региональный перечень НИП включает шесть проектов общей стоимостью 39,1 миллиарда рублей, из них 7,5 миллиарда - объем заявленных инвестиций ООО "Броско".

https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840181149.html

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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, дальний восток