https://ria.ru/20221222/aktsiya-1840595441.html

Сербы в Косово массово протестуют против дискриминации со стороны Приштины

Сербы в Косово массово протестуют против дискриминации со стороны Приштины - РИА Новости, 22.12.2022

Сербы в Косово массово протестуют против дискриминации со стороны Приштины

Сербы на севере Косово проводят массовую акцию против дискриминации со стороны Приштины, сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:41

2022-12-22T16:41

2022-12-22T18:17

в мире

альбин курти

косово

приштина

сербия

ми-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840594004_212:0:1072:484_1920x0_80_0_0_c6d78b00e1234d10c80f330f3a5a24d3.jpg

БЕЛГРАД, 22 дек — РИА Новости. Сербы на севере Косово проводят массовую акцию против дискриминации со стороны Приштины, сообщил портал Kosovo online.Так, в поселке Рударе более тысячи человек развернули на баррикадах 250-метровый красно-сине-белый триколор.Участники акции собрались у семиметрового поклонного креста, установленного местными жителями на Ильин день 11 лет назад. Они держат транспаранты с лозунгами "Почему для нас нет мира и свободы?", "Не хочу молчать из-за террора Курти", "Я рожала детей не для снайперов Курти".К собравшимся также обратились сотрудники местных больниц и школ из числа сербов. Акция проходит мирно.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Подчиненная Приштине полиция задержала на севере края еще одного бывшего полицейского — серба Зорана Михайловича. Ранее под стражу уже взяли Сладжана Трайковича, Миляна Аджича и Деяна Пантича.Представители сербской общины Косово составляют большинство в малых городах Звечан, Лепосавич, Зубин Поток и в северной части Косовской Митровицы. Через эти населенные пункты проходят две автотрассы в другие регионы Сербии, в том числе на Белград и Нови Пазар.КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время из-за возведенных баррикад.Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, пока не исчерпан. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами-сербами из косовской полиции на севере края подал в отставку в ноябре, затем его задержали на КПП "Ярине" по подозрению в терроризме. Только 13 декабря власти в Приштине разрешили передать Пантичу лекарства от хронических заболеваний. Сербы на севере Косово возвели баррикады и круглосуточно дежурят на трассах. В соцсетях распространяются видеозаписи передвижения военной техники в районе поселка Рашка на административной границе с Косово.

https://ria.ru/20221216/armiya-1839136524.html

https://ria.ru/20221221/kosovo-1840331665.html

косово

приштина

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, альбин курти, косово, приштина, сербия, ми-35