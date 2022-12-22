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Сербы в Косово массово протестуют против дискриминации со стороны Приштины - РИА Новости, 22.12.2022
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Сербы в Косово массово протестуют против дискриминации со стороны Приштины
Сербы в Косово массово протестуют против дискриминации со стороны Приштины - РИА Новости, 22.12.2022
Сербы в Косово массово протестуют против дискриминации со стороны Приштины
Сербы на севере Косово проводят массовую акцию против дискриминации со стороны Приштины, сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:41
2022-12-22T18:17
в мире
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БЕЛГРАД, 22 дек — РИА Новости. Сербы на севере Косово проводят массовую акцию против дискриминации со стороны Приштины, сообщил портал Kosovo online.Так, в поселке Рударе более тысячи человек развернули на баррикадах 250-метровый красно-сине-белый триколор.Участники акции собрались у семиметрового поклонного креста, установленного местными жителями на Ильин день 11 лет назад. Они держат транспаранты с лозунгами "Почему для нас нет мира и свободы?", "Не хочу молчать из-за террора Курти", "Я рожала детей не для снайперов Курти".К собравшимся также обратились сотрудники местных больниц и школ из числа сербов. Акция проходит мирно.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Подчиненная Приштине полиция задержала на севере края еще одного бывшего полицейского — серба Зорана Михайловича. Ранее под стражу уже взяли Сладжана Трайковича, Миляна Аджича и Деяна Пантича.Представители сербской общины Косово составляют большинство в малых городах Звечан, Лепосавич, Зубин Поток и в северной части Косовской Митровицы. Через эти населенные пункты проходят две автотрассы в другие регионы Сербии, в том числе на Белград и Нови Пазар.КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время из-за возведенных баррикад.Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, пока не исчерпан. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами-сербами из косовской полиции на севере края подал в отставку в ноябре, затем его задержали на КПП "Ярине" по подозрению в терроризме. Только 13 декабря власти в Приштине разрешили передать Пантичу лекарства от хронических заболеваний. Сербы на севере Косово возвели баррикады и круглосуточно дежурят на трассах. В соцсетях распространяются видеозаписи передвижения военной техники в районе поселка Рашка на административной границе с Косово.
https://ria.ru/20221216/armiya-1839136524.html
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в мире, альбин курти, косово, приштина, сербия, ми-35
В мире, Альбин Курти, Косово, Приштина, Сербия, Ми-35
16:41 22.12.2022 (обновлено: 18:17 22.12.2022)
 
Сербы в Косово массово протестуют против дискриминации со стороны Приштины

Сербы на севере Косово проводят массовую акцию против дискриминации со стороны Приштины

© Sputnik / Теодор АнастасијевићАкция протеста сербов в Рударе
Акция протеста сербов в Рударе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Теодор Анастасијевић
Акция протеста сербов в Рударе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 дек — РИА Новости. Сербы на севере Косово проводят массовую акцию против дискриминации со стороны Приштины, сообщил портал Kosovo online.
Так, в поселке Рударе более тысячи человек развернули на баррикадах 250-метровый красно-сине-белый триколор.
Участники акции собрались у семиметрового поклонного креста, установленного местными жителями на Ильин день 11 лет назад. Они держат транспаранты с лозунгами "Почему для нас нет мира и свободы?", "Не хочу молчать из-за террора Курти", "Я рожала детей не для снайперов Курти".

"Беды и проблемы сербов из всех частей (Косово. — Прим. ред.) одинаковые. Сербов хотят изгнать из Косово пропагандой и психологической войной. <...> Это импульс, чтобы мы встали единым фронтом. Все наши права из-за решения Альбина Курти оказались под угрозой", — заявил бывший судья Высшего суда самопровозглашенного Косово Никола Кабашич.

К собравшимся также обратились сотрудники местных больниц и школ из числа сербов. Акция проходит мирно.
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В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Подчиненная Приштине полиция задержала на севере края еще одного бывшего полицейского — серба Зорана Михайловича. Ранее под стражу уже взяли Сладжана Трайковича, Миляна Аджича и Деяна Пантича.
Представители сербской общины Косово составляют большинство в малых городах Звечан, Лепосавич, Зубин Поток и в северной части Косовской Митровицы. Через эти населенные пункты проходят две автотрассы в другие регионы Сербии, в том числе на Белград и Нови Пазар.
КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время из-за возведенных баррикад.
Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, пока не исчерпан. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами-сербами из косовской полиции на севере края подал в отставку в ноябре, затем его задержали на КПП "Ярине" по подозрению в терроризме. Только 13 декабря власти в Приштине разрешили передать Пантичу лекарства от хронических заболеваний. Сербы на севере Косово возвели баррикады и круглосуточно дежурят на трассах. В соцсетях распространяются видеозаписи передвижения военной техники в районе поселка Рашка на административной границе с Косово.
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