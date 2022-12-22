https://ria.ru/20221222/aktivy-1840687054.html
Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины - РИА Новости, 23.12.2022
Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-22T22:00
2022-12-22T22:00
2022-12-23T00:28
в мире
линдси грэм
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины, свидетельствуют результаты голосования. "Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования", - сообщила пресс-служба верхней палаты американского конгресса в своем аккаунте Twitter. Таким образом, поправка была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Указанная поправка, внесенная сенатором-республиканцев Линдси Грэмом, предусматривает конфисковывать и продавать активы российских бизнесменом для их передачи в пользу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи.
https://ria.ru/20221216/aktivy-1839210037.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, линдси грэм, украина, сша, россия
В мире, Линдси Грэм, Украина, США, Россия
22:00 22.12.2022 (обновлено: 00:28 23.12.2022)
Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за поправку о передаче в пользу Киева активов бизнесменов из России