https://ria.ru/20221222/aktivy-1840687054.html

Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины

Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины - РИА Новости, 23.12.2022

Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины

Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-22T22:00

2022-12-22T22:00

2022-12-23T00:28

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины, свидетельствуют результаты голосования. "Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования", - сообщила пресс-служба верхней палаты американского конгресса в своем аккаунте Twitter. Таким образом, поправка была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Указанная поправка, внесенная сенатором-республиканцев Линдси Грэмом, предусматривает конфисковывать и продавать активы российских бизнесменом для их передачи в пользу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи.

https://ria.ru/20221216/aktivy-1839210037.html

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в мире, линдси грэм, украина, сша, россия