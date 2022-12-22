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Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины - РИА Новости, 23.12.2022
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Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины - РИА Новости, 23.12.2022
Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-22T22:00
2022-12-23T00:28
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины, свидетельствуют результаты голосования. "Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования", - сообщила пресс-служба верхней палаты американского конгресса в своем аккаунте Twitter. Таким образом, поправка была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Указанная поправка, внесенная сенатором-республиканцев Линдси Грэмом, предусматривает конфисковывать и продавать активы российских бизнесменом для их передачи в пользу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи.
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в мире, линдси грэм, украина, сша, россия
В мире, Линдси Грэм, Украина, США, Россия
22:00 22.12.2022 (обновлено: 00:28 23.12.2022)
 
Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины

Сенат США проголосовал за поправку о передаче в пользу Киева активов бизнесменов из России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины, свидетельствуют результаты голосования.
"Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования", - сообщила пресс-служба верхней палаты американского конгресса в своем аккаунте Twitter.
Таким образом, поправка была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Указанная поправка, внесенная сенатором-республиканцев Линдси Грэмом, предусматривает конфисковывать и продавать активы российских бизнесменом для их передачи в пользу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи.
Евро - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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