https://ria.ru/20221222/aeroporty-1840445873.html
Аэропорты Москвы рассказали о работе в ледяной дождь
Аэропорты Москвы рассказали о работе в ледяной дождь - РИА Новости, 22.12.2022
Аэропорты Москвы рассказали о работе в ледяной дождь
Московские аэропорты продолжают штатную работу, несмотря на ледяной дождь, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:39
2022-12-22T10:39
2022-12-22T10:39
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шереметьево (аэропорт)
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туристы
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московские аэропорты продолжают штатную работу, несмотря на ледяной дождь, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. "Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в московском регионе: ледяной дождь", – уточнили в пресс-службе хаба. Там добавили, что отмен рейсов по метеоусловиям на данный момент нет, но есть переносы по решению авиакомпании из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки противообледенительной жидкостью."Кроме того, Внуково уже принял рейсы из других аэропортов московского авиационного узла, где воздушные суда не смогли приземлиться", – говорится в пресс-релизе. В других столичных хабах –Домодедово и Шереметьево – РИА Новости также заявили, что работают штатно.
https://ria.ru/20221220/reysy-1839897242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), туристы
Аэропорты Москвы рассказали о работе в ледяной дождь
Московские аэропорты продолжают штатную работу, несмотря на ледяной дождь
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московские аэропорты продолжают штатную работу, несмотря на ледяной дождь, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в московском регионе: ледяной дождь", – уточнили в пресс-службе хаба. Там добавили, что отмен рейсов по метеоусловиям на данный момент нет, но есть переносы по решению авиакомпании из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки противообледенительной жидкостью.
"Кроме того, Внуково уже принял рейсы из других аэропортов московского авиационного узла, где воздушные суда не смогли приземлиться", – говорится в пресс-релизе.
В других столичных хабах –Домодедово
и Шереметьево
– РИА Новости также заявили, что работают штатно.