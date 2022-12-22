https://ria.ru/20221222/aeroporty-1840445873.html

Аэропорты Москвы рассказали о работе в ледяной дождь

Аэропорты Москвы рассказали о работе в ледяной дождь - РИА Новости, 22.12.2022

Аэропорты Москвы рассказали о работе в ледяной дождь

Московские аэропорты продолжают штатную работу, несмотря на ледяной дождь, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:39

2022-12-22T10:39

2022-12-22T10:39

туризм

туризм

новости - туризм

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840297787_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_bef853d5b0c6d3263bf060f0b7d3be42.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московские аэропорты продолжают штатную работу, несмотря на ледяной дождь, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. "Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в московском регионе: ледяной дождь", – уточнили в пресс-службе хаба. Там добавили, что отмен рейсов по метеоусловиям на данный момент нет, но есть переносы по решению авиакомпании из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки противообледенительной жидкостью."Кроме того, Внуково уже принял рейсы из других аэропортов московского авиационного узла, где воздушные суда не смогли приземлиться", – говорится в пресс-релизе. В других столичных хабах –Домодедово и Шереметьево – РИА Новости также заявили, что работают штатно.

https://ria.ru/20221220/reysy-1839897242.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), туристы