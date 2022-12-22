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Аэрофлот открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок - РИА Новости, 22.12.2022
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок
Аэрофлот с 18 января открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок. Продажа билетов открыта. Полеты в столицу Таиланда будут выполняться дважды в неделю по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:57
2022-12-22T20:57
2022-12-22T20:57
аэрофлот
пресс-релизы
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МОСКВА, 22 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот с 18 января открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок. Продажа билетов открыта. Полеты в столицу Таиланда будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам на самолётах Boeing 737-800. Время в пути составит 6 часов 25 минут.Благодаря новому маршруту у жителей Сибирского федерального округа появится прямой доступ к популярным курортам Таиланда без пересадок в Москве.С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, пресс-релизы
МОСКВА, 22 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот с 18 января открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок. Продажа билетов открыта. Полеты в столицу Таиланда будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам на самолётах Boeing 737-800. Время в пути составит 6 часов 25 минут.
Благодаря новому маршруту у жителей Сибирского федерального округа появится прямой доступ к популярным курортам Таиланда без пересадок в Москве.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте
авиакомпании.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.