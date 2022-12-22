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"Аэрофлот" открывает горнолыжный сезон за Полярным кругом - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" открывает горнолыжный сезон за Полярным кругом
"Аэрофлот" открывает горнолыжный сезон за Полярным кругом - РИА Новости, 22.12.2022
"Аэрофлот" открывает горнолыжный сезон за Полярным кругом
РИА Новости, 22.12.2022
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фото
аэрофлот
кировск
кольский полуостров
северное сияние
туризм
фото - туризм
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фото, фото, аэрофлот, кировск, кольский полуостров, северное сияние, фото - туризм
Фото, Аэрофлот, Кировск, Кольский полуостров, северное сияние, Туризм, Фото - Туризм
13:21 22.12.2022 (обновлено: 14:26 22.12.2022)
 

"Аэрофлот" открывает горнолыжный сезон за Полярным кругом

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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В канун Нового года компания "Аэрофлот" открывает рейсы в Заполярье — в аэропорт "Хибины". Оттуда — 32 километра до города Кировск, который называют столицей горнолыжного спорта за Полярным кругом. Рейсы будут выполняться с 30 декабря на самолетах Airbus A320 — по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина
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В канун Нового года компания "Аэрофлот" открывает рейсы в Заполярье — в аэропорт "Хибины". Оттуда — 32 километра до города Кировск, который называют столицей горнолыжного спорта за Полярным кругом. Рейсы будут выполняться с 30 декабря на самолетах Airbus A320 — по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Кировск расположен у подножия Хибин — крупнейшего горного массива на Кольском полуострове. Горнолыжный курорт "Хибины" включает в себя два комплекса: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". Лыжный сезон начинается в середине ноября и продолжается до июня.

Кировск расположен у подножия Хибин - крупнейшего горного массива на Кольском полуострове
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Кировск расположен у подножия Хибин — крупнейшего горного массива на Кольском полуострове. Горнолыжный курорт "Хибины" включает в себя два комплекса: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". Лыжный сезон начинается в середине ноября и продолжается до июня.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

В "Хибинах" представлены склоны на любой вкус — от пологих, для семейного отдыха, до крутых и рельефных — для горнолыжников-экстремалов и любителей фрирайда.

В Хибинах представлены склоны на любой вкус - от пологих, для семейного отдыха, до крутых и рельефных – для горнолыжников-экстремалов и любителей фрирайда.
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В "Хибинах" представлены склоны на любой вкус — от пологих, для семейного отдыха, до крутых и рельефных — для горнолыжников-экстремалов и любителей фрирайда.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Общая протяженность трасс — 30 километров. Перепад высот составляет 550 метров. К тому же предгорья Хибин изобилуют самыми живописными пейзажами. Для любителей горнолыжного спорта Аэрофлот проводит традиционную акцию — до 30 апреля пассажиры могут совершенно бесплатно провезти с собой один комплект лыжного снаряжения весом до 23 килограммов.

Общая протяженность трасс – 30 километров
4 из 9

Общая протяженность трасс — 30 километров. Перепад высот составляет 550 метров. К тому же предгорья Хибин изобилуют самыми живописными пейзажами. Для любителей горнолыжного спорта Аэрофлот проводит традиционную акцию — до 30 апреля пассажиры могут совершенно бесплатно провезти с собой один комплект лыжного снаряжения весом до 23 килограммов.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"В Хибинах вы обязательно увидите северное сияние. Его лучше всего наблюдать именно за Полярным кругом. Ученые научились отслеживать пики солнечной активности и предсказывать небесное свечение с привязкой к конкретным месту и времени. Для того, чтобы поймать сияние, достаточно установить в смартфон специальное приложение.
В Хибинах вы обязательно увидите северное сияние
5 из 9
В Хибинах вы обязательно увидите северное сияние. Его лучше всего наблюдать именно за Полярным кругом. Ученые научились отслеживать пики солнечной активности и предсказывать небесное свечение с привязкой к конкретным месту и времени. Для того, чтобы поймать сияние, достаточно установить в смартфон специальное приложение.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"На вершине горы Айвенайвенчорр расположен панорамный ресторан, сочетающий новейшие ресторанные тенденции и традиции северной кухни.
На вершине горы Айвенайвенчорр расположен панорамный ресторан, сочетающий новейшие ресторанные тенденции и традиции северной кухни.
6 из 9
На вершине горы Айвенайвенчорр расположен панорамный ресторан, сочетающий новейшие ресторанные тенденции и традиции северной кухни.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Катание со склонов можно совместить с медитацией в теплом бассейне отеля, любуясь заполярными вершинами.
Катание со склонов можно совместить с медитацией в теплом бассейне отеля, любуясь заполярными вершинами.
7 из 9
Катание со склонов можно совместить с медитацией в теплом бассейне отеля, любуясь заполярными вершинами.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Таинственный лес и лабиринты Снежной деревни гарантируют увлекательный отдых для детей. Для взрослых предусмотрены такие зимние активности, как сафари на снегоходах и подледная рыбалка.
Таинственный лес и лабиринты Снежной деревни гарантируют увлекательный отдых для детей. Для взрослых предусмотрены такие зимние активности, как сафари на снегоходах и подледная рыбалка.
8 из 9
Таинственный лес и лабиринты Снежной деревни гарантируют увлекательный отдых для детей. Для взрослых предусмотрены такие зимние активности, как сафари на снегоходах и подледная рыбалка.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

До 30 апреля 2023 года на рейсах Аэрофлота в Кировск будет доступна программа льготных молодежных тарифов для граждан РФ до 23 лет.

До 30 апреля 2023 года на рейсах Аэрофлота в Кировск будет доступна программа льготных молодежных тарифов для граждан РФ до 23 лет.
9 из 9

До 30 апреля 2023 года на рейсах Аэрофлота в Кировск будет доступна программа льготных молодежных тарифов для граждан РФ до 23 лет.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
 
ТуризмФотоАэрофлотКировскКольский полуостровсеверное сияниеФото - Туризм
 
 
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