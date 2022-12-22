"Аэрофлот" открывает горнолыжный сезон за Полярным кругом

В канун Нового года компания "Аэрофлот" открывает рейсы в Заполярье — в аэропорт "Хибины". Оттуда — 32 километра до города Кировск, который называют столицей горнолыжного спорта за Полярным кругом. Рейсы будут выполняться с 30 декабря на самолетах Airbus A320 — по понедельникам, пятницам и воскресеньям.
В канун Нового года компания "Аэрофлот" открывает рейсы в Заполярье — в аэропорт "Хибины". Оттуда — 32 километра до города Кировск, который называют столицей горнолыжного спорта за Полярным кругом. Рейсы будут выполняться с 30 декабря на самолетах Airbus A320 — по понедельникам, пятницам и воскресеньям.
Кировск расположен у подножия Хибин — крупнейшего горного массива на Кольском полуострове. Горнолыжный курорт "Хибины" включает в себя два комплекса: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". Лыжный сезон начинается в середине ноября и продолжается до июня.
Кировск расположен у подножия Хибин — крупнейшего горного массива на Кольском полуострове. Горнолыжный курорт "Хибины" включает в себя два комплекса: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". Лыжный сезон начинается в середине ноября и продолжается до июня.
В "Хибинах" представлены склоны на любой вкус — от пологих, для семейного отдыха, до крутых и рельефных — для горнолыжников-экстремалов и любителей фрирайда.
В "Хибинах" представлены склоны на любой вкус — от пологих, для семейного отдыха, до крутых и рельефных — для горнолыжников-экстремалов и любителей фрирайда.
Общая протяженность трасс — 30 километров. Перепад высот составляет 550 метров. К тому же предгорья Хибин изобилуют самыми живописными пейзажами. Для любителей горнолыжного спорта Аэрофлот проводит традиционную акцию — до 30 апреля пассажиры могут совершенно бесплатно провезти с собой один комплект лыжного снаряжения весом до 23 килограммов.
Общая протяженность трасс — 30 километров. Перепад высот составляет 550 метров. К тому же предгорья Хибин изобилуют самыми живописными пейзажами. Для любителей горнолыжного спорта Аэрофлот проводит традиционную акцию — до 30 апреля пассажиры могут совершенно бесплатно провезти с собой один комплект лыжного снаряжения весом до 23 килограммов.
До 30 апреля 2023 года на рейсах Аэрофлота в Кировск будет доступна программа льготных молодежных тарифов для граждан РФ до 23 лет.
До 30 апреля 2023 года на рейсах Аэрофлота в Кировск будет доступна программа льготных молодежных тарифов для граждан РФ до 23 лет.