"Аэрофлот" открывает горнолыжный сезон за Полярным кругом

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" В Хибинах вы обязательно увидите северное сияние. Его лучше всего наблюдать именно за Полярным кругом. Ученые научились отслеживать пики солнечной активности и предсказывать небесное свечение с привязкой к конкретным месту и времени. Для того, чтобы поймать сияние, достаточно установить в смартфон специальное приложение.