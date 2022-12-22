https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840461261.html

Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214

Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214 - РИА Новости, 22.12.2022

Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214

Аэрофлот готовится к принятию в парк авиагруппы и техобслуживанию отечественных самолётов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:09

2022-12-22T11:09

2022-12-22T11:09

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Аэрофлот готовится к принятию в парк авиагруппы и техобслуживанию отечественных самолётов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены в Аэрофлот на горизонте 2030 года, сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик.При этом он отметил, что процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трёх типов воздушных судов практически идентичны."Различия могут быть связаны, по большому счёту, только с техническими особенностями каждого из лайнеров. К началу эксплуатации самолётов в группе "Аэрофлот" мы обучим лётный состав, бортпроводников и инженерно-технический персонал. Также ожидаем от производителя - корпорации "Иркут" - уже сформированные склады, как минимум, с годовым резервом запчастей и компонентов", - сказал Михалик.Кроме того, по его словам, к этому времени Аэрофлот рассчитывает получить от производителя необходимый объём эксплуатационной документации для технической и лётной эксплуатации.

https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840459894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия