Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Аэрофлот готовится к принятию в парк авиагруппы и техобслуживанию отечественных самолётов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены в Аэрофлот на горизонте 2030 года, сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик.
При этом он отметил, что процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трёх типов воздушных судов практически идентичны.
"Различия могут быть связаны, по большому счёту, только с техническими особенностями каждого из лайнеров. К началу эксплуатации самолётов в группе "Аэрофлот" мы обучим лётный состав, бортпроводников и инженерно-технический персонал. Также ожидаем от производителя - корпорации "Иркут" - уже сформированные склады, как минимум, с годовым резервом запчастей и компонентов", - сказал Михалик.
Кроме того, по его словам, к этому времени Аэрофлот рассчитывает получить от производителя необходимый объём эксплуатационной документации для технической и лётной эксплуатации.
"На текущий момент производителем уже разработаны основные эксплуатационные документы для МС-21, аналогичная работа ведётся и по SSJ-NEW. Вся документация готовится в электронном виде с применением самого современного стандарта, который, кстати, также используют для разработки своей документации Airbus и Boeing". - отметил заместитель генерального директора Аэрофлота.