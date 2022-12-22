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Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214 - РИА Новости, 22.12.2022
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Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214
Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214 - РИА Новости, 22.12.2022
Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214
Аэрофлот готовится к принятию в парк авиагруппы и техобслуживанию отечественных самолётов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:09
2022-12-22T11:09
новости компаний - экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Аэрофлот готовится к принятию в парк авиагруппы и техобслуживанию отечественных самолётов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены в Аэрофлот на горизонте 2030 года, сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик.При этом он отметил, что процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трёх типов воздушных судов практически идентичны."Различия могут быть связаны, по большому счёту, только с техническими особенностями каждого из лайнеров. К началу эксплуатации самолётов в группе "Аэрофлот" мы обучим лётный состав, бортпроводников и инженерно-технический персонал. Также ожидаем от производителя - корпорации "Иркут" - уже сформированные склады, как минимум, с годовым резервом запчастей и компонентов", - сказал Михалик.Кроме того, по его словам, к этому времени Аэрофлот рассчитывает получить от производителя необходимый объём эксплуатационной документации для технической и лётной эксплуатации.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Россия
11:09 22.12.2022
 

Михалик: Аэрофлот готовится к приему в парк Superjet NEW, МС-21 и Ту-214

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Аэрофлот готовится к принятию в парк авиагруппы и техобслуживанию отечественных самолётов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены в Аэрофлот на горизонте 2030 года, сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик.
При этом он отметил, что процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трёх типов воздушных судов практически идентичны.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21
"Различия могут быть связаны, по большому счёту, только с техническими особенностями каждого из лайнеров. К началу эксплуатации самолётов в группе "Аэрофлот" мы обучим лётный состав, бортпроводников и инженерно-технический персонал. Также ожидаем от производителя - корпорации "Иркут" - уже сформированные склады, как минимум, с годовым резервом запчастей и компонентов", - сказал Михалик.
Кроме того, по его словам, к этому времени Аэрофлот рассчитывает получить от производителя необходимый объём эксплуатационной документации для технической и лётной эксплуатации.
"На текущий момент производителем уже разработаны основные эксплуатационные документы для МС-21, аналогичная работа ведётся и по SSJ-NEW. Вся документация готовится в электронном виде с применением самого современного стандарта, который, кстати, также используют для разработки своей документации Airbus и Boeing". - отметил заместитель генерального директора Аэрофлота.
 
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