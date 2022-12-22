https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840459894.html
Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21
Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21 - РИА Новости, 22.12.2022
Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21
Аэрофлот рассчитывает в начале следующего года получить сертификат ФАП-21, позволяющий сопровождение эксплуатации западной авиатехники, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:06
2022-12-22T11:06
2022-12-22T11:06
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Аэрофлот рассчитывает в начале следующего года получить сертификат ФАП-21, позволяющий сопровождение эксплуатации западной авиатехники, сообщил заместитель генерального директора - технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик."Набирает ход наше собственное подразделение, которое будет заниматься конструкторским сопровождением эксплуатации западной авиатехники. Ожидаем в начале 2023 года получить свой сертификат ФАП-21 на данный вид деятельности", - сказал Михалик в интервью порталу "Авиапорт".Он пояснил, что держатель такого сертификата в рамках своих компетенций имеет право разрабатывать и выпускать техническую документацию как на ремонт, так и на изготовление тех или иных несложных комплектующих изделий."В отсутствии связи с производителем воздушного судна, это очень помогает компаниям и организациям по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) подконтрольно, в рамках действующего законодательства России, выполнять ремонты воздушных судов или отдельных компонентов воздушных судов", - сказал Михалик.
https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840458416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Россия
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Аэрофлот рассчитывает в начале следующего года получить сертификат ФАП-21, позволяющий сопровождение эксплуатации западной авиатехники, сообщил заместитель генерального директора - технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик.
"Набирает ход наше собственное подразделение, которое будет заниматься конструкторским сопровождением эксплуатации западной авиатехники. Ожидаем в начале 2023 года получить свой сертификат ФАП-21 на данный вид деятельности", - сказал Михалик в интервью порталу "Авиапорт".
Он пояснил, что держатель такого сертификата в рамках своих компетенций имеет право разрабатывать и выпускать техническую документацию как на ремонт, так и на изготовление тех или иных несложных комплектующих изделий.
"В отсутствии связи с производителем воздушного судна, это очень помогает компаниям и организациям по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) подконтрольно, в рамках действующего законодательства России
, выполнять ремонты воздушных судов или отдельных компонентов воздушных судов", - сказал Михалик.