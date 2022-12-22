Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21 - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840459894.html
Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21
Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21 - РИА Новости, 22.12.2022
Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21
Аэрофлот рассчитывает в начале следующего года получить сертификат ФАП-21, позволяющий сопровождение эксплуатации западной авиатехники, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:06
2022-12-22T11:06
новости компаний - экономика
аэрофлот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Аэрофлот рассчитывает в начале следующего года получить сертификат ФАП-21, позволяющий сопровождение эксплуатации западной авиатехники, сообщил заместитель генерального директора - технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик."Набирает ход наше собственное подразделение, которое будет заниматься конструкторским сопровождением эксплуатации западной авиатехники. Ожидаем в начале 2023 года получить свой сертификат ФАП-21 на данный вид деятельности", - сказал Михалик в интервью порталу "Авиапорт".Он пояснил, что держатель такого сертификата в рамках своих компетенций имеет право разрабатывать и выпускать техническую документацию как на ремонт, так и на изготовление тех или иных несложных комплектующих изделий."В отсутствии связи с производителем воздушного судна, это очень помогает компаниям и организациям по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) подконтрольно, в рамках действующего законодательства России, выполнять ремонты воздушных судов или отдельных компонентов воздушных судов", - сказал Михалик.
https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840458416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3fc5f0bee30184d53acefdd76c452b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Россия
11:06 22.12.2022
 

Аэрофлот рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Аэрофлот рассчитывает в начале следующего года получить сертификат ФАП-21, позволяющий сопровождение эксплуатации западной авиатехники, сообщил заместитель генерального директора - технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик.
"Набирает ход наше собственное подразделение, которое будет заниматься конструкторским сопровождением эксплуатации западной авиатехники. Ожидаем в начале 2023 года получить свой сертификат ФАП-21 на данный вид деятельности", - сказал Михалик в интервью порталу "Авиапорт".
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 11:02
В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов
Он пояснил, что держатель такого сертификата в рамках своих компетенций имеет право разрабатывать и выпускать техническую документацию как на ремонт, так и на изготовление тех или иных несложных комплектующих изделий.
"В отсутствии связи с производителем воздушного судна, это очень помогает компаниям и организациям по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) подконтрольно, в рамках действующего законодательства России, выполнять ремонты воздушных судов или отдельных компонентов воздушных судов", - сказал Михалик.
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала