https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840457131.html

Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами

Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами - РИА Новости, 22.12.2022

Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами

Технические службы Аэрофлота на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами. сообщил заместитель генерального директора - технический... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:58

2022-12-22T10:58

2022-12-22T10:58

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Технические службы Аэрофлота на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами. сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик."Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот", выполняются в полном объёме в соответствии с программой технического обслуживания. При этом обеспеченность расходными материалами на текущий момент составляет 100%". – сказал он в интервью порталу "Авиапорт".Говоря о сложных и крупных компонентах, а также о тяжёлых формах обслуживания, Михалик отметил, что ключевой провайдер - компания "А-Техникс" - освоила их в полном объёме, включая наиболее трудоёмкие."Провайдер обладает компетенциями по выполнению "тяжёлых" форм на всех типах воздушных судов, эксплуатируемых в группе "Аэрофлот". В рамках периодического технического обслуживания за 2022 год "А-Техникс" выполнил 54 тяжёлые формы C-check, 19 из которых - на широкофюзеляжном флоте". – сказал замгенерального директора.Он также отметил, что часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно.

https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838631320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия