https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840457131.html
Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами
Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами - РИА Новости, 22.12.2022
Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами
Технические службы Аэрофлота на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами. сообщил заместитель генерального директора - технический... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:58
2022-12-22T10:58
2022-12-22T10:58
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Технические службы Аэрофлота на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами. сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик."Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот", выполняются в полном объёме в соответствии с программой технического обслуживания. При этом обеспеченность расходными материалами на текущий момент составляет 100%". – сказал он в интервью порталу "Авиапорт".Говоря о сложных и крупных компонентах, а также о тяжёлых формах обслуживания, Михалик отметил, что ключевой провайдер - компания "А-Техникс" - освоила их в полном объёме, включая наиболее трудоёмкие."Провайдер обладает компетенциями по выполнению "тяжёлых" форм на всех типах воздушных судов, эксплуатируемых в группе "Аэрофлот". В рамках периодического технического обслуживания за 2022 год "А-Техникс" выполнил 54 тяжёлые формы C-check, 19 из которых - на широкофюзеляжном флоте". – сказал замгенерального директора.Он также отметил, что часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно.
https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838631320.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Россия
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Технические службы Аэрофлота на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами. сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик.
"Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот
", выполняются в полном объёме в соответствии с программой технического обслуживания. При этом обеспеченность расходными материалами на текущий момент составляет 100%". – сказал он в интервью порталу "Авиапорт".
Говоря о сложных и крупных компонентах, а также о тяжёлых формах обслуживания, Михалик отметил, что ключевой провайдер - компания "А-Техникс" - освоила их в полном объёме, включая наиболее трудоёмкие.
"Провайдер обладает компетенциями по выполнению "тяжёлых" форм на всех типах воздушных судов, эксплуатируемых в группе "Аэрофлот". В рамках периодического технического обслуживания за 2022 год "А-Техникс" выполнил 54 тяжёлые формы C-check, 19 из которых - на широкофюзеляжном флоте". – сказал замгенерального директора.
Он также отметил, что часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно.
"Мы обладаем уникальным в Российской Федерации компетенциями по многим позициям, по части изделий мы активно развиваемся и планируем освоить ремонт в ближайшем будущем. Ремонт части компонентов освоен другими предприятиями на территории России, с которыми мы также плотно взаимодействуем", - сообщил Михалик.