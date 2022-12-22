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Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами - РИА Новости, 22.12.2022
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Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами
Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами - РИА Новости, 22.12.2022
Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами
Технические службы Аэрофлота на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами. сообщил заместитель генерального директора - технический... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:58
2022-12-22T10:58
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аэрофлот
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Технические службы Аэрофлота на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами. сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик."Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот", выполняются в полном объёме в соответствии с программой технического обслуживания. При этом обеспеченность расходными материалами на текущий момент составляет 100%". – сказал он в интервью порталу "Авиапорт".Говоря о сложных и крупных компонентах, а также о тяжёлых формах обслуживания, Михалик отметил, что ключевой провайдер - компания "А-Техникс" - освоила их в полном объёме, включая наиболее трудоёмкие."Провайдер обладает компетенциями по выполнению "тяжёлых" форм на всех типах воздушных судов, эксплуатируемых в группе "Аэрофлот". В рамках периодического технического обслуживания за 2022 год "А-Техникс" выполнил 54 тяжёлые формы C-check, 19 из которых - на широкофюзеляжном флоте". – сказал замгенерального директора.Он также отметил, что часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Россия
10:58 22.12.2022
 

Михалик: техслужбы Аэрофлота полностью обеспечены расходными материалами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Технические службы Аэрофлота на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами. сообщил заместитель генерального директора - технический директор Аэрофлота Алексей Михалик.
"Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот", выполняются в полном объёме в соответствии с программой технического обслуживания. При этом обеспеченность расходными материалами на текущий момент составляет 100%". – сказал он в интервью порталу "Авиапорт".
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Говоря о сложных и крупных компонентах, а также о тяжёлых формах обслуживания, Михалик отметил, что ключевой провайдер - компания "А-Техникс" - освоила их в полном объёме, включая наиболее трудоёмкие.
"Провайдер обладает компетенциями по выполнению "тяжёлых" форм на всех типах воздушных судов, эксплуатируемых в группе "Аэрофлот". В рамках периодического технического обслуживания за 2022 год "А-Техникс" выполнил 54 тяжёлые формы C-check, 19 из которых - на широкофюзеляжном флоте". – сказал замгенерального директора.
Он также отметил, что часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно.
"Мы обладаем уникальным в Российской Федерации компетенциями по многим позициям, по части изделий мы активно развиваемся и планируем освоить ремонт в ближайшем будущем. Ремонт части компонентов освоен другими предприятиями на территории России, с которыми мы также плотно взаимодействуем", - сообщил Михалик.
 
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