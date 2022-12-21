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В ООН не знают, планирует ли Зеленский посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.12.2022
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В ООН не знают, планирует ли Зеленский посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке
В ООН не знают, планирует ли Зеленский посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.12.2022
В ООН не знают, планирует ли Зеленский посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке
В Секретариате ООН не известно о том, планирует ли Владимир Зеленский в ходе возможного визита в США посетить и штаб-квартиру ООН, говорится в комментарии... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T02:40
2022-12-21T02:40
в мире
владимир зеленский
стефан дюжаррик
джо байден
киев
конгресс сша
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ООН, 21 дек – РИА Новости. В Секретариате ООН не известно о том, планирует ли Владимир Зеленский в ходе возможного визита в США посетить и штаб-квартиру ООН, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала. Позднее представитель одного из американских конгрессменов подтвердил РИА Новости, что Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона.
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в мире, владимир зеленский, стефан дюжаррик, джо байден, киев, конгресс сша
В мире, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Джо Байден, Киев, Конгресс США
02:40 21.12.2022
 
В ООН не знают, планирует ли Зеленский посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке

В ООН заявили, что не знают, планирует ли Зеленский посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 дек – РИА Новости. В Секретариате ООН не известно о том, планирует ли Владимир Зеленский в ходе возможного визита в США посетить и штаб-квартиру ООН, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Нам ничего не известно о подобном посещении", - указал он.
Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала.
Позднее представитель одного из американских конгрессменов подтвердил РИА Новости, что Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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В миреВладимир ЗеленскийСтефан ДюжаррикДжо БайденКиевКонгресс США
 
 
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