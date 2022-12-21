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Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/zaes-1840213764.html
Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения
Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения - РИА Новости, 21.12.2022
Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения
В рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей, сказал постпред РФ при... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:43
2022-12-21T12:43
специальная военная операция на украине
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
россия
вена
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей, сказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Если все-таки будет создана защитная зона, если инициатива Рафаэля Гросси (главы МАГАТЭ) будет реализована, то, конечно, в ее рамках нужно предусмотреть что-то более серьезное в плане мониторинга соблюдения этой договоренности. Иначе это будет просто бумага", - сказал Ульянов на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, вена, запорожская аэс, магатэ, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Россия, Вена, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская область
12:43 21.12.2022
 
Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения

Ульянов: нужно предусмотреть мониторинг возможных договоренностей по защитной зоне ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей, сказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Если все-таки будет создана защитная зона, если инициатива Рафаэля Гросси (главы МАГАТЭ) будет реализована, то, конечно, в ее рамках нужно предусмотреть что-то более серьезное в плане мониторинга соблюдения этой договоренности. Иначе это будет просто бумага", - сказал Ульянов на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 09:32
Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиРоссияВенаЗапорожская АЭСМАГАТЭЗапорожская область
 
 
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