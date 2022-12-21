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Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения
Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения - РИА Новости, 21.12.2022
Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения
В рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей, сказал постпред РФ при... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:43
2022-12-21T12:43
2022-12-21T12:43
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей, сказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Если все-таки будет создана защитная зона, если инициатива Рафаэля Гросси (главы МАГАТЭ) будет реализована, то, конечно, в ее рамках нужно предусмотреть что-то более серьезное в плане мониторинга соблюдения этой договоренности. Иначе это будет просто бумага", - сказал Ульянов на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на Украине, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Россия, Вена, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская область
Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения
Ульянов: нужно предусмотреть мониторинг возможных договоренностей по защитной зоне ЗАЭС