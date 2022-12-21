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Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения

Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения - РИА Новости, 21.12.2022

Ульянов: в договоренностях по ЗАЭС нужна система мониторинга их соблюдения

В рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей, сказал постпред РФ при... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:43

2022-12-21T12:43

2022-12-21T12:43

специальная военная операция на украине

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей, сказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Если все-таки будет создана защитная зона, если инициатива Рафаэля Гросси (главы МАГАТЭ) будет реализована, то, конечно, в ее рамках нужно предусмотреть что-то более серьезное в плане мониторинга соблюдения этой договоренности. Иначе это будет просто бумага", - сказал Ульянов на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20221218/zaes-1839496403.html

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михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, вена, запорожская аэс, магатэ, запорожская область