https://ria.ru/20221221/vzyatka-1840145813.html

Бывший зампред правительства Камчатки получил пять лет колонии за взятку

Бывший зампред правительства Камчатки получил пять лет колонии за взятку - РИА Новости, 21.12.2022

Бывший зампред правительства Камчатки получил пять лет колонии за взятку

Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко виновным в получении взятки и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T04:58

2022-12-21T04:58

2022-12-21T04:58

происшествия

петропавловск-камчатский

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камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю. Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд вынес оправдательный приговор по делу Карпенко. Это решение было отменено по апелляции прокуратуры. "Приговором суда Валерию Карпенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строго режима со штрафом в размере 1 миллион 800 тысяч рублей", - сказали в ведомстве. Также обвиняемым по этому уголовному делу проходил начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. Он получил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с аналогичным штрафом, добавили в следственном управлении. В Камчатской краевой прокуратуре уточнили, что в 2016 году чиновники получили от должностного лица коммерческой организации взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов. За это они помогли предпринимателю заключить госконтракт на покупку здания филиала поликлиники Петропавловске-Камчатском по завышенной вдвое цене. Ущерб бюджету региона составил более 20 миллионов рублей. Расследование шло по пунктам "а" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями).

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837138983.html

https://ria.ru/20221220/korruptsiya-1840014664.html

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)