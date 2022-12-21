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СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/vzryv-1840309987.html
СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 21.12.2022
СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
Взрыв произошел в среду в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:48
2022-12-21T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в среду в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в среду воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины. "Сообщают о взрыве в Киевской области. Тревогу в регионе уже отменили", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
16:48 21.12.2022
 
СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

Страна.ua: в Киевской области произошел взрыв

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в среду в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна".
Ранее в среду воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 14:16Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях
"Сообщают о взрыве в Киевской области. Тревогу в регионе уже отменили", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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