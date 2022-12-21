https://ria.ru/20221221/vzryv-1840309987.html

СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 21.12.2022

СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

Взрыв произошел в среду в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:48

2022-12-21T16:48

2022-12-21T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киевская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822932055_0:161:3289:2011_1920x0_80_0_0_413d84d853bbd3004952204876b15f02.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в среду в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в среду воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины. "Сообщают о взрыве в Киевской области. Тревогу в регионе уже отменили", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221221/vzryvy-1840239434.html

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киевская область, вооруженные силы рф