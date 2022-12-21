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Глава "Росатома" и спецпредставитель президента России встретятся с Гросси

Глава "Росатома" и спецпредставитель президента России встретятся с Гросси - РИА Новости, 21.12.2022

Глава "Росатома" и спецпредставитель президента России встретятся с Гросси

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, что в четверг он и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев встретятся с... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:07

2022-12-21T17:07

2022-12-21T17:07

в мире

рафаэль гросси

руслан эдельгериев

алексей лихачев

россия

москва

вена

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, что в четверг он и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев встретятся с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "У нас завтра встреча - у Алексея Евгеньевича и у меня с Гросси, руководителем МАГАТЭ", - сказал Эдельгериев на форуме "Инновации. Инфраструктура. Безопасность". Гросси посетит Москву 22 декабря, проведет консультации, посвященные инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сообщил ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

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