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Глава "Росатома" и спецпредставитель президента России встретятся с Гросси
Глава "Росатома" и спецпредставитель президента России встретятся с Гросси - РИА Новости, 21.12.2022
Глава "Росатома" и спецпредставитель президента России встретятся с Гросси
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, что в четверг он и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев встретятся с... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:07
2022-12-21T17:07
2022-12-21T17:07
в мире
рафаэль гросси
руслан эдельгериев
алексей лихачев
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, что в четверг он и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев встретятся с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "У нас завтра встреча - у Алексея Евгеньевича и у меня с Гросси, руководителем МАГАТЭ", - сказал Эдельгериев на форуме "Инновации. Инфраструктура. Безопасность". Гросси посетит Москву 22 декабря, проведет консультации, посвященные инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сообщил ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
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в мире, рафаэль гросси, руслан эдельгериев, алексей лихачев, россия, москва, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Руслан Эдельгериев, Алексей Лихачев, Россия, Москва, Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Глава "Росатома" и спецпредставитель президента России встретятся с Гросси
Глава "Росатома" Лихачев и спецпредставитель президента Эдельгериев встретятся с Гросси