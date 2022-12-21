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Боевые возможности ВС России за 2022 год выросли более чем на 13 процентов - РИА Новости, 21.12.2022
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Боевые возможности ВС России за 2022 год выросли более чем на 13 процентов
Боевые возможности ВС России за 2022 год выросли более чем на 13 процентов - РИА Новости, 21.12.2022
Боевые возможности ВС России за 2022 год выросли более чем на 13 процентов
Боевые возможности Вооруженных сил РФ в течение 2022 года выросли более чем на 13%, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:47
2022-12-21T16:41
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Боевые возможности Вооруженных сил РФ в течение 2022 года выросли более чем на 13%, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу."В целом все задачи, определенные на 2022 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности выросли более чем на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал Шойгу.
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
15:47 21.12.2022 (обновлено: 16:41 21.12.2022)
 
Боевые возможности ВС России за 2022 год выросли более чем на 13 процентов

Шойгу: боевые возможности ВС России за 2022 год выросли более чем на 13 процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время подготовки на Запорожском направлении
Военнослужащие во время подготовки на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие во время подготовки на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Боевые возможности Вооруженных сил РФ в течение 2022 года выросли более чем на 13%, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.
"В целом все задачи, определенные на 2022 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности выросли более чем на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал Шойгу.
Военный парад в честь 76-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:35
Путин назвал сильные стороны России
 
Вооруженные силы РФСергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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