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Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой
Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой - РИА Новости, 21.12.2022
Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой
Моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, обеспечены едой, в ближайшее время российских граждан планируется вернуть домой,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:22
2022-12-21T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
венесуэла
россия
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МОСКВА, 21 дек, РИА Новости. Моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, обеспечены едой, в ближайшее время российских граждан планируется вернуть домой, сообщили в российском посольстве в Венесуэле. Ранее капитан панамского сухогруза Leros 1 с преимущественно российским экипажем сообщил, что с августа моряки находятся на судне, стоящем в венесуэльском порту Ла Гуайра, они получают недостаточно продуктов питания, им задерживают зарплаты и не оказывают технической и административной помощи. "В настоящее время моряки обеспечены продовольствием, кроме того, в ближайшее время планируется дополнительная поставка продуктов питания. По информации, полученной от представителей обслуживающей компании, решаются вопросы, связанные с урегулированием задолженности по выплате морякам заработной платы и последующим возвращением 13 российских граждан на Родину", - цитируется в телеграм-канале МИД РФ сообщение посольства России в Венесуэле. Уточняется, что моряки обратились в консульский отдел посольства РФ из-за нарушений работодателем положений трудового договора и задержками в поставках на борт продовольствия. Посольство во взаимодействии с венесуэльским МИД и правоохранителями Венесуэлы предприняли комплекс мер для защиты прав россиян.
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в мире, венесуэла, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венесуэла, Россия
20:22 21.12.2022
 
Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой

Посольство в Венесуэле: у моряков на Leros 1 есть еда, в ближайшее время их вернут домой

© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в медиабанкВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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МОСКВА, 21 дек, РИА Новости. Моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, обеспечены едой, в ближайшее время российских граждан планируется вернуть домой, сообщили в российском посольстве в Венесуэле.
Ранее капитан панамского сухогруза Leros 1 с преимущественно российским экипажем сообщил, что с августа моряки находятся на судне, стоящем в венесуэльском порту Ла Гуайра, они получают недостаточно продуктов питания, им задерживают зарплаты и не оказывают технической и административной помощи.
"В настоящее время моряки обеспечены продовольствием, кроме того, в ближайшее время планируется дополнительная поставка продуктов питания. По информации, полученной от представителей обслуживающей компании, решаются вопросы, связанные с урегулированием задолженности по выплате морякам заработной платы и последующим возвращением 13 российских граждан на Родину", - цитируется в телеграм-канале МИД РФ сообщение посольства России в Венесуэле.
Уточняется, что моряки обратились в консульский отдел посольства РФ из-за нарушений работодателем положений трудового договора и задержками в поставках на борт продовольствия. Посольство во взаимодействии с венесуэльским МИД и правоохранителями Венесуэлы предприняли комплекс мер для защиты прав россиян.
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