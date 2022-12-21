https://ria.ru/20221221/venesuela-1840371124.html
Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой
Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой - РИА Новости, 21.12.2022
Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой
Моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, обеспечены едой, в ближайшее время российских граждан планируется вернуть домой,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:22
2022-12-21T20:22
2022-12-21T20:22
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в мире
венесуэла
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МОСКВА, 21 дек, РИА Новости. Моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, обеспечены едой, в ближайшее время российских граждан планируется вернуть домой, сообщили в российском посольстве в Венесуэле. Ранее капитан панамского сухогруза Leros 1 с преимущественно российским экипажем сообщил, что с августа моряки находятся на судне, стоящем в венесуэльском порту Ла Гуайра, они получают недостаточно продуктов питания, им задерживают зарплаты и не оказывают технической и административной помощи. "В настоящее время моряки обеспечены продовольствием, кроме того, в ближайшее время планируется дополнительная поставка продуктов питания. По информации, полученной от представителей обслуживающей компании, решаются вопросы, связанные с урегулированием задолженности по выплате морякам заработной платы и последующим возвращением 13 российских граждан на Родину", - цитируется в телеграм-канале МИД РФ сообщение посольства России в Венесуэле. Уточняется, что моряки обратились в консульский отдел посольства РФ из-за нарушений работодателем положений трудового договора и задержками в поставках на борт продовольствия. Посольство во взаимодействии с венесуэльским МИД и правоохранителями Венесуэлы предприняли комплекс мер для защиты прав россиян.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венесуэла, Россия
Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой
Посольство в Венесуэле: у моряков на Leros 1 есть еда, в ближайшее время их вернут домой
МОСКВА, 21 дек, РИА Новости.
Моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, обеспечены едой, в ближайшее время российских граждан планируется вернуть домой, сообщили в российском посольстве
в Венесуэле.
Ранее капитан панамского сухогруза Leros 1 с преимущественно российским экипажем сообщил, что с августа моряки находятся на судне, стоящем в венесуэльском порту Ла Гуайра, они получают недостаточно продуктов питания, им задерживают зарплаты и не оказывают технической и административной помощи.
"В настоящее время моряки обеспечены продовольствием, кроме того, в ближайшее время планируется дополнительная поставка продуктов питания. По информации, полученной от представителей обслуживающей компании, решаются вопросы, связанные с урегулированием задолженности по выплате морякам заработной платы и последующим возвращением 13 российских граждан на Родину", - цитируется в телеграм-канале МИД РФ сообщение посольства России в Венесуэле.
Уточняется, что моряки обратились в консульский отдел посольства РФ из-за нарушений работодателем положений трудового договора и задержками в поставках на борт продовольствия. Посольство во взаимодействии с венесуэльским МИД и правоохранителями Венесуэлы предприняли комплекс мер для защиты прав россиян.