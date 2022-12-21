https://ria.ru/20221221/venesuela-1840371124.html

Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой

Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой - РИА Новости, 21.12.2022

Посольство в Венесуэле: планируется возвращение российских моряков домой

Моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, обеспечены едой, в ближайшее время российских граждан планируется вернуть домой,... РИА Новости, 21.12.2022

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2022-12-21T20:22

2022-12-21T20:22

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МОСКВА, 21 дек, РИА Новости. Моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, обеспечены едой, в ближайшее время российских граждан планируется вернуть домой, сообщили в российском посольстве в Венесуэле. Ранее капитан панамского сухогруза Leros 1 с преимущественно российским экипажем сообщил, что с августа моряки находятся на судне, стоящем в венесуэльском порту Ла Гуайра, они получают недостаточно продуктов питания, им задерживают зарплаты и не оказывают технической и административной помощи. "В настоящее время моряки обеспечены продовольствием, кроме того, в ближайшее время планируется дополнительная поставка продуктов питания. По информации, полученной от представителей обслуживающей компании, решаются вопросы, связанные с урегулированием задолженности по выплате морякам заработной платы и последующим возвращением 13 российских граждан на Родину", - цитируется в телеграм-канале МИД РФ сообщение посольства России в Венесуэле. Уточняется, что моряки обратились в консульский отдел посольства РФ из-за нарушений работодателем положений трудового договора и задержками в поставках на борт продовольствия. Посольство во взаимодействии с венесуэльским МИД и правоохранителями Венесуэлы предприняли комплекс мер для защиты прав россиян.

https://ria.ru/20221215/neft-1839021883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, венесуэла, россия