https://ria.ru/20221221/vdv-1840284780.html
Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий
Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий
Необходимо сформировать две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:55
2022-12-21T15:55
2022-12-21T16:23
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Необходимо сформировать две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии", - поручил министр.
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Россия
15:55 21.12.2022 (обновлено: 16:23 21.12.2022)
Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий
Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий в ВДВ