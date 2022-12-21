https://ria.ru/20221221/vdv-1840284780.html

Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий

Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий

Необходимо сформировать две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:55

2022-12-21T15:55

2022-12-21T16:23

безопасность

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Необходимо сформировать две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии", - поручил министр.

https://ria.ru/20221129/vdv-1834905807.html

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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия