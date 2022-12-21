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Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий
Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий
Необходимо сформировать две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:55
2022-12-21T16:23
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Необходимо сформировать две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии", - поручил министр.
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Россия
15:55 21.12.2022 (обновлено: 16:23 21.12.2022)
 
Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий

Шойгу заявил о необходимости формирования двух десантно-штурмовых дивизий в ВДВ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск
Военнослужащие воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие воздушно-десантных войск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Необходимо сформировать две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ.
"В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии", - поручил министр.
Военнослужащие ВДВ РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 00:11Специальная военная операция на Украине
Майор ВДВ рассказал о героизме раненых десантников в спецоперации
 
БезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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