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Еврокомиссия одобрила план Германии для спасения газового холдинга Uniper - РИА Новости, 21.12.2022
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Еврокомиссия одобрила план Германии для спасения газового холдинга Uniper
Еврокомиссия одобрила план Германии для спасения газового холдинга Uniper - РИА Новости, 21.12.2022
Еврокомиссия одобрила план Германии для спасения газового холдинга Uniper
Еврокомиссия одобрила план финансирования государством германского газового холдинга Uniper, пострадавшего из-за энергетического кризиса, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:23
2022-12-21T13:23
экономика
германия
еврокомиссия
uniper
венгрия
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила план финансирования государством германского газового холдинга Uniper, пострадавшего из-за энергетического кризиса, говорится в сообщении ЕК. Согласно сообщению, Uniper должна будет отказаться от части своих активов, в частности от двух электростанций в Германии и Венгрии, и части иностранных филиалов для сохранения эффективной конкуренции в этом секторе. ЕК 16 декабря согласовала приобретение Германией компании Uniper из-за энергетического кризиса.
https://ria.ru/20221220/neft-1840098109.html
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экономика, германия, еврокомиссия, uniper, венгрия
Экономика, Германия, Еврокомиссия, Uniper, Венгрия
13:23 21.12.2022
 
Еврокомиссия одобрила план Германии для спасения газового холдинга Uniper

Еврокомиссия одобрила Германии план финансирования для спасения газового холдинга Uniper

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛоготип компании Uniper
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании Uniper. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила план финансирования государством германского газового холдинга Uniper, пострадавшего из-за энергетического кризиса, говорится в сообщении ЕК.
"Еврокомиссия одобрила выделение Германией до 34,5 миллиарда евро для рекапитализации энергетической компании Uniper SE", - указывается в документе.
Согласно сообщению, Uniper должна будет отказаться от части своих активов, в частности от двух электростанций в Германии и Венгрии, и части иностранных филиалов для сохранения эффективной конкуренции в этом секторе.
ЕК 16 декабря согласовала приобретение Германией компании Uniper из-за энергетического кризиса.
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