https://ria.ru/20221221/uniper-1840223720.html

Еврокомиссия одобрила план Германии для спасения газового холдинга Uniper

Еврокомиссия одобрила план Германии для спасения газового холдинга Uniper - РИА Новости, 21.12.2022

Еврокомиссия одобрила план Германии для спасения газового холдинга Uniper

Еврокомиссия одобрила план финансирования государством германского газового холдинга Uniper, пострадавшего из-за энергетического кризиса, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:23

2022-12-21T13:23

2022-12-21T13:23

экономика

германия

еврокомиссия

uniper

венгрия

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила план финансирования государством германского газового холдинга Uniper, пострадавшего из-за энергетического кризиса, говорится в сообщении ЕК. Согласно сообщению, Uniper должна будет отказаться от части своих активов, в частности от двух электростанций в Германии и Венгрии, и части иностранных филиалов для сохранения эффективной конкуренции в этом секторе. ЕК 16 декабря согласовала приобретение Германией компании Uniper из-за энергетического кризиса.

https://ria.ru/20221220/neft-1840098109.html

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экономика, германия, еврокомиссия, uniper, венгрия