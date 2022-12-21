https://ria.ru/20221221/ukraina-1840295645.html
Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин
Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин
Противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно, Москву упрекнуть не в чем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:20
2022-12-21T16:20
2022-12-21T16:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно, Москву упрекнуть не в чем, заявил президент РФ Владимир Путин. "В период дезинтеграции Советского союза в свой декларации о независимости, а я думаю, что тогдашние руководители тоже имели в виду, уверен, что это было именно так, записали, что Украина - нейтральное государство. Поэтому в целом можно понять тогдашнее руководство, не видели, наверное, угроз - нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели, но нет, противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно. Никакие наши действия по выстраиванию этих отношений (с Украиной), на которые, наверное, надеялись, не были эффективны и не достигали нужной цели", - сказал Путин на коллегии Минобороны. Президент подчеркнул, что Россию " не в чем упрекнуть" в ситуации с Украиной.
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владимир путин, украина, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Москва
Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин
Путин: Россию не в чем упрекнуть в ситуации с Украиной, противник действовал настырно
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно, Москву упрекнуть не в чем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В период дезинтеграции Советского союза в свой декларации о независимости, а я думаю, что тогдашние руководители тоже имели в виду, уверен, что это было именно так, записали, что Украина - нейтральное государство. Поэтому в целом можно понять тогдашнее руководство, не видели, наверное, угроз - нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели, но нет, противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно. Никакие наши действия по выстраиванию этих отношений (с Украиной), на которые, наверное, надеялись, не были эффективны и не достигали нужной цели", - сказал Путин на коллегии Минобороны.
Президент подчеркнул, что Россию " не в чем упрекнуть" в ситуации с Украиной.