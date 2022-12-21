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Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840295645.html
Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин
Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин
Противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно, Москву упрекнуть не в чем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:20
2022-12-21T16:20
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
москва
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно, Москву упрекнуть не в чем, заявил президент РФ Владимир Путин. "В период дезинтеграции Советского союза в свой декларации о независимости, а я думаю, что тогдашние руководители тоже имели в виду, уверен, что это было именно так, записали, что Украина - нейтральное государство. Поэтому в целом можно понять тогдашнее руководство, не видели, наверное, угроз - нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели, но нет, противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно. Никакие наши действия по выстраиванию этих отношений (с Украиной), на которые, наверное, надеялись, не были эффективны и не достигали нужной цели", - сказал Путин на коллегии Минобороны. Президент подчеркнул, что Россию " не в чем упрекнуть" в ситуации с Украиной.
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владимир путин, украина, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Москва
16:20 21.12.2022
 
Противник России в ситуации с Украиной действовал эффективно, отметил Путин

Путин: Россию не в чем упрекнуть в ситуации с Украиной, противник действовал настырно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Противник России в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно, Москву упрекнуть не в чем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В период дезинтеграции Советского союза в свой декларации о независимости, а я думаю, что тогдашние руководители тоже имели в виду, уверен, что это было именно так, записали, что Украина - нейтральное государство. Поэтому в целом можно понять тогдашнее руководство, не видели, наверное, угроз - нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели, но нет, противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно. Никакие наши действия по выстраиванию этих отношений (с Украиной), на которые, наверное, надеялись, не были эффективны и не достигали нужной цели", - сказал Путин на коллегии Минобороны.
Президент подчеркнул, что Россию " не в чем упрекнуть" в ситуации с Украиной.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияМосква
 
 
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