https://ria.ru/20221221/turizm-1840142928.html
На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов
На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов - РИА Новости, 21.12.2022
На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов
Массовый наплыв отдыхающих прогнозируется в горах Северного Кавказа и Мурманской области в новогодние и рождественские праздники из-за ограничений выезда за... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:15
2022-12-21T03:15
2022-12-21T03:28
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Массовый наплыв отдыхающих прогнозируется в горах Северного Кавказа и Мурманской области в новогодние и рождественские праздники из-за ограничений выезда за рубеж, только на горнолыжный курорт Красная Поляна могут приехать почти 300 тысяч человек, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Из-за ограничений по выезду за рубеж на новогодние и рождественские праздники следует ожидать увеличение количества отдыхающих по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет в горах Приэльбрусья, Домбая, Хибинах в Мурманской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в этих регионах с начала зимы уже зафиксировано 12 случаев самопроизвольного схода снежных лавин. "Существует высокая вероятность увеличения количества отдыхающих, которые будут находиться в несанкционированных местах для катания на горных лыжах и сноубордах. В частности, на Красную Поляну прогнозируется прибытие около 300 тысяч человек", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20221207/abkhaziya-1836723553.html
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новости - туризм, красная поляна, кавказ, северный кавказ, внии гочс, новый год
Новости - Туризм, Красная Поляна, Кавказ, Северный Кавказ, ВНИИ ГОЧС, Новый год, Туризм
03:15 21.12.2022 (обновлено: 03:28 21.12.2022)
На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов
ВНИИ ГОЧС: массовый наплыв туристов ожидают в горах Северного Кавказа и Мурманской области