https://ria.ru/20221221/turizm-1840142928.html

На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов

На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов - РИА Новости, 21.12.2022

На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов

Массовый наплыв отдыхающих прогнозируется в горах Северного Кавказа и Мурманской области в новогодние и рождественские праздники из-за ограничений выезда за... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T03:15

2022-12-21T03:15

2022-12-21T03:28

новости - туризм

красная поляна

кавказ

северный кавказ

внии гочс

новый год

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828333987_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_12f095395fc2260c18a10f96a78c6880.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Массовый наплыв отдыхающих прогнозируется в горах Северного Кавказа и Мурманской области в новогодние и рождественские праздники из-за ограничений выезда за рубеж, только на горнолыжный курорт Красная Поляна могут приехать почти 300 тысяч человек, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Из-за ограничений по выезду за рубеж на новогодние и рождественские праздники следует ожидать увеличение количества отдыхающих по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет в горах Приэльбрусья, Домбая, Хибинах в Мурманской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в этих регионах с начала зимы уже зафиксировано 12 случаев самопроизвольного схода снежных лавин. "Существует высокая вероятность увеличения количества отдыхающих, которые будут находиться в несанкционированных местах для катания на горных лыжах и сноубордах. В частности, на Красную Поляну прогнозируется прибытие около 300 тысяч человек", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20221207/abkhaziya-1836723553.html

https://ria.ru/20221220/minekonomrazvitiya-1840020215.html

красная поляна

кавказ

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, красная поляна, кавказ, северный кавказ, внии гочс, новый год