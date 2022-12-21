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На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221221/turizm-1840142928.html
На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов
На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов - РИА Новости, 21.12.2022
На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов
Массовый наплыв отдыхающих прогнозируется в горах Северного Кавказа и Мурманской области в новогодние и рождественские праздники из-за ограничений выезда за... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:15
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новости - туризм
красная поляна
кавказ
северный кавказ
внии гочс
новый год
туризм
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Массовый наплыв отдыхающих прогнозируется в горах Северного Кавказа и Мурманской области в новогодние и рождественские праздники из-за ограничений выезда за рубеж, только на горнолыжный курорт Красная Поляна могут приехать почти 300 тысяч человек, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Из-за ограничений по выезду за рубеж на новогодние и рождественские праздники следует ожидать увеличение количества отдыхающих по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет в горах Приэльбрусья, Домбая, Хибинах в Мурманской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в этих регионах с начала зимы уже зафиксировано 12 случаев самопроизвольного схода снежных лавин. "Существует высокая вероятность увеличения количества отдыхающих, которые будут находиться в несанкционированных местах для катания на горных лыжах и сноубордах. В частности, на Красную Поляну прогнозируется прибытие около 300 тысяч человек", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20221207/abkhaziya-1836723553.html
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новости - туризм, красная поляна, кавказ, северный кавказ, внии гочс, новый год
Новости - Туризм, Красная Поляна, Кавказ, Северный Кавказ, ВНИИ ГОЧС, Новый год, Туризм
03:15 21.12.2022 (обновлено: 03:28 21.12.2022)
 
На Северном Кавказе и в Мурманской области ожидают массовый наплыв туристов

ВНИИ ГОЧС: массовый наплыв туристов ожидают в горах Северного Кавказа и Мурманской области

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Массовый наплыв отдыхающих прогнозируется в горах Северного Кавказа и Мурманской области в новогодние и рождественские праздники из-за ограничений выезда за рубеж, только на горнолыжный курорт Красная Поляна могут приехать почти 300 тысяч человек, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Из-за ограничений по выезду за рубеж на новогодние и рождественские праздники следует ожидать увеличение количества отдыхающих по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет в горах Приэльбрусья, Домбая, Хибинах в Мурманской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Ученые института отмечают, что в этих регионах с начала зимы уже зафиксировано 12 случаев самопроизвольного схода снежных лавин.
"Существует высокая вероятность увеличения количества отдыхающих, которые будут находиться в несанкционированных местах для катания на горных лыжах и сноубордах. В частности, на Красную Поляну прогнозируется прибытие около 300 тысяч человек", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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