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В Tez Tour рассказали, когда вывезут своих туристов из Египта - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221221/teztour-1840347842.html
В Tez Tour рассказали, когда вывезут своих туристов из Египта
В Tez Tour рассказали, когда вывезут своих туристов из Египта - РИА Новости, 21.12.2022
В Tez Tour рассказали, когда вывезут своих туристов из Египта
Туроператор Tez Tour до конца недели планирует вернуть домой основную часть россиян, отдыхающих в Египте по его линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:31
2022-12-21T18:31
туризм
новости - туризм
египет
россия
иордания
ifly
tez tour
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туроператор Tez Tour до конца недели планирует вернуть домой основную часть россиян, отдыхающих в Египте по его линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "На сегодня в Россию вернулись около 4 тысяч туристов. До конца недели Tez Tour планирует вернуть большую часть отдыхающих в Египте российских туристов", - сообщили в туроператоре. С минувшего четверга, 15 декабря, авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация 15 декабря сообщала, что согласовывает маршрут, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Позже, 16 декабря, ведомство отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания объявила об отмене рейсов в Египет по 21 декабря.
https://ria.ru/20221220/egipet-1839972944.html
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новости - туризм, египет, россия, иордания, ifly, tez tour, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Иордания, iFly, Tez Tour, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм
18:31 21.12.2022
 
В Tez Tour рассказали, когда вывезут своих туристов из Египта

В Tez Tour сообщили, что до конца недели вывезут большую часть своих туристов из Египта

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour" в Египте
Автобус российского туроператора Tez Tour в Египте - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автобус российского туроператора "Tez Tour" в Египте. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туроператор Tez Tour до конца недели планирует вернуть домой основную часть россиян, отдыхающих в Египте по его линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На сегодня в Россию вернулись около 4 тысяч туристов. До конца недели Tez Tour планирует вернуть большую часть отдыхающих в Египте российских туристов", - сообщили в туроператоре.
С минувшего четверга, 15 декабря, авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.
Росавиация 15 декабря сообщала, что согласовывает маршрут, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Позже, 16 декабря, ведомство отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания объявила об отмене рейсов в Египет по 21 декабря.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетРоссияИорданияiFlyTez TourФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Туризм
 
 
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